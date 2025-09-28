DMD Hastası Yavuz Berkay'ın Futbol Hayali: Trabzonspor'un Golcüsü ile Oynamak İstiyor

Trabzon'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerden 10 yaşındaki Yavuz Berkay Sansar'ın hayali, sağlığına kavuşup Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile futbol oynamak.

Yürüme ve yorgunluk şikayetleriyle 6 yaşındayken doktora götürülen Yavuz Berkay Sansar'a kas erimesi olarak bilinen ve nadir görülen DMD hastalığı teşhisi konuldu.

Her geçen gün yürümekte daha da zorlanan Yavuz Berkay, birçok ihtiyacını annesinin desteğiyle karşılıyor.

DMD hastası 6 yaşındaki kardeşi Muhammed Eren ile zorlukların üstesinden gelmeye çalışan Yavuz Berkay, sağlığına kavuşup Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile futbol oynamanın hayalini kuruyor.

Çocukları için zamanla yarışan Nuray ve Ferhat Sansar çifti, yurt dışında uygulanacak gen tedavisi maliyetinin yüksek olması sebebiyle Trabzon Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlattı.

Anne Nuray Sansar, AA muhabirine, iki evladının da kas hastalığıyla mücadele ettiğini belirterek, "DMD'nin ilacı geçen seneye kadar yoktu ama ilacımız çıktı. Artık bir umudumuz var." dedi.

"Yavrularımı yaşatmak istiyorum"

Sansar, herkesten destek beklediğini dile getirerek, kendisinin de kas erimesi nedeniyle tedavi gördüğünü ifade etti.

Büyük oğlu Yavuz Berkay'ın tedavi için sınır yaşta olduğuna dikkati çeken Sansar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Berkay şu anda yerden kalkamıyor. Merdiven çıkarken zorlanıyor, servise ben bindiriyorum. Kardeşinin de onun yaşadığı sıkıntıları yaşamasını istemiyoruz. Bir an önce ilaca onları kavuşturmak istiyoruz. Yürümesi bitmeden bu ilacı alması gerekiyor. Yavrularımı yaşatmak istiyorum. Onlarla huzurlu, mutlu bir hayat sürdürmek istiyorum."

Nuray Sansar, çocuklarının özgürce koşabilmesini istediğini belirterek, "Yavuz Berkay futbolu çok seviyor ve Trabzonspor oyuncularıyla sahada futbol oynamayı çok istiyor. Hayali bu yönde." diye konuştu.

Yavuz Berkay'ın arkadaşları gibi bisiklet sürmeyi çok istediğini dile getiren Sansar, şunları kaydetti:

"Kendisi bisiklet süremediği için onlara yetişsin, ayak uydurabilsin diye akülü araba aldık. Sokaklarda özgürlüğünü şimdilik öyle yaşayabiliyor ama bu hastalık durmuyor. Zaman bizim aleyhimize işliyor. Günden güne benim yavrularım eriyor. Onlar öyle erirken ben hiçbir şey yapamıyorum. Çaresizim. Gerçekten bu ilaç çok pahalı. Herkese ihtiyacımız var."

"Onuachu ile futbol oynamak istiyorum"

Ortaokula giden Yavuz Berkay Sansar da hastalığı nedeniyle en çok merdiven inip çıkarken zorlandığını söyledi.

Kitap okumayı çok sevdiğini anlatan Sansar, iyileşince futbol oynamak istediğini ifade etti.

Sansar, Trabzonspor'u tuttuğunu belirterek, "Trabzonsporlu futbolcularla antrenmana katılmak istiyorum. En çok Onuachu'yu seviyorum. Onuachu ile futbol oynamak istiyorum." dedi.