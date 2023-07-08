Diyarbakır ve Bingöl'de Narko-Terör Operasyonu: 16 Milyon Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Bingöl'de yapılan 'Narko-Terör' operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skunk bitkisi, 17 kilo toz esrar ele geçirildiğini, 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Bingöl'de yapılan 'Narko-Terör' operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skunk bitkisi, 17 kilo toz esrar ele geçirildiğini, 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen 'Narko-Terör' operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skunk bitkisi, 17 kilo toz esrar ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi. Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok. Jandarmamızı yürekten kutluyorum" dedi.

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