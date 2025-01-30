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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Silvan Barajı'nda İncelemelerde Bulundu

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Silvan Barajı'nın inşaat sahasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Barajın tamamlanmasıyla tarım alanları sulanacak ve istihdam artacak.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli etaplarından Silvan Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Zorluoğlu'nun Silvan ilçesinde inceleme ve temaslarda bulunduğu, Silvan Barajı inşaat sahasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Enerji ve sulama maksatlı inşa edilen barajın tamamlanmasıyla yaklaşık 2 milyon 350 bin dekar alanın sulanması ve yılda 20,53 milyar lira ekonomiye katkı sağlayacağı ifade edilen açıklamada, kentin tarım üretiminin 2-3 kat artmasına imkan sağlayacak bu yatırımın yaklaşık 235 bin kişiye iş imkanı sunacağı bildirildi.

Zorluoğlu'nun polis lojmanları inşaat sahasında da incelemelerde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vali Murat Zorluoğlu, Silvan ilçesi programı kapsamında Kaymakamlığı ziyaret ederek Kaymakam Hasan Uğuz'dan ilçe hakkında bilgi aldıktan sonra Adliye, Nüfus Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma ile Alay Komutanlığını ziyaret ederek yetkililerden brifing aldı. Vali Murat Zorluoğlu, Silvan ilçesine yaptığı ziyaret sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kolordu Komutanı olarak görev yaptığı dönemde ikamet ettiği tarihi konakta da incelemelerde bulunarak Gazi'nin kullanmış olduğu eşyalar hakkında bilgi aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi 29. Grup'ta yer alan, ilçenin tek kadın futbol takımı olan Silvan Spor Kulübü sporcuları ile de bir araya gelen Vali Zorluoğlu, sporculara oynayacakları müsabakalarda başarılar diledi. Silvan ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Zorluoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Sıcak ve içten karşılama için burada yaşayan vatandaşlara teşekkür eden Vali Zorluoğlu, vatandaşların refahını artırmak ve hizmetlerin kalitesini yükseltmek adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti."

Vali Zorluoğlu'na ziyaretlerinde Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, DSİ 10. Bölge Müdürü Zafer Akın, İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali eşlik etti.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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