Diyarbakır Valisi Su, Iyaz Bin Ganm Camisi'nin açılışını yaptı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı yerleşkesinde yapımı tamamlanan Iyaz Bin Ganm Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Su, güzel bir hizmetin daha Diyarbakır'a kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Diyarbakır'da değişik alanlarda topluma fayda sağlayacak birçok değerli hizmeti yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirten Su, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun yaptığı duanın ardında katılımcılar kurdele keserek caminin açılışı gerçekleştirildi.