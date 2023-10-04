Diyarbakır Kaymakamı Doğukan Koyuncu, 'Hoşgeldin Bebek' projesiyle yeni doğan bebeklere hediye veriyor

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ağustos ayında Diyarbakır'ın Hazro Kaymakamlığına atanan Doğukan Koyuncu, ilçeye geldiği günden itibaren tespit ettiği sorunları teker teker çözerken, vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için de sürekli projeler yapıyor.

Atandığı günden itibaren mahalle mahalle, köy köy gezerek birebir insanların gönüllerine dokunup dertlerini ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Doğukan Koyuncu, 'Hoşgeldin Bebek' projesiyle ilçe merkezi mahalle ve köylerde yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye paketleri veriyor. Kaymakam Koyuncu, zengin fakir gözetmeden doğan her bebeğin evini ziyaret ederek hediye sepetini ikram ediyor. - DİYARBAKIR