Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi U14 Türkiye Şampiyonası yarı finallerine katılacak

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi 14 yaş altı basketbol takımı, U14 Türkiye Şampiyonası yarı finallerine katılacak.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, basketbol takımı, Diyarbakır ve bölge şampiyonluklarından sonra Isparta'da başlayan U14 Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.

Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Ankara Magic, Bahçeşehir Koleji gibi takımların da yer aldığı U14 Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde Kayapınar Belediyesi 14 yaş altı basketbol takımı, bölgeyi ve Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.