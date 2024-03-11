Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
İlçenin Kale Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.