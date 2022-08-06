Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da tırın çarptığı 3 kişi yaralandı - Haberler

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Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da tırın çarptığı 3 kişi yaralandı

Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da tırın çarptığı 3 kişi yaralandı

Diyarbakır haberine göre Diyarbakır'da tırın çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Diyarbakır'da tırın çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Silvan kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CEA 594 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.

Tır refüje çarparak dururken, yaralanan 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

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