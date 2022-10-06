Diyarbakır haberi... Diyarbakır'da taşımalı eğitim gören öğrencilerin yemeği meslek liselilerden

Diyarbakır'da taşımalı eğitim gören öğrencilerin yemeği meslek liselilerden

Meslek lisesi öğrencileri taşımalı eğitim gören öğrencilerin yiyecek ihtiyacını karşılıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, köy okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için temiz ve sıcak yemeklerini haftanın 5 günü gece geç saatlere kadar hazırlıyor.

Yenişehir ilçesinde Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanında eğitim gören 40 öğrenci, okullarında ve öğretmenevlerinde gördükleri eğitimle kırsal alanlarda taşımalı eğitim gören öğrencilere haftanın 5 günü yemek servisi yapıyor. Titizlikle hazırlanan yemekler, aşçıların ve öğretmenlerin kontrolünde sabahın erken saatlerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için yol alıyor.

Kırsaldaki öğrenci arkadaşlarına sıcak yemek ulaştıran meslek lisesi öğrencileri, edindikleri tecrübeyle lise eğitimlerini tamamladıktan sonra yiyecek sektörüne zorlanmadan atılmış oluyorlar. Kimi öğrenci üniversitede gastronomi okumayı hedeflerken kimi de direkt aşçı olmayı tercih ediyor.

200 metrekare alanda taşıma eğitimi çerçevesinde olan öğrencilerin sıcak yemek ihtiyacının giderilmesi için gece geç saatlere kadar çalışıldığını belirten Diyarbakır İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapraz, yapılan yemeklerin meslek liseleri ve öğretmenevlerinde hazırlandığını söyledi.

Mesleki teknik lisesinde yer alan yiyecek ve içecek hizmetleri alanında 40 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Çapraz, "Öğrencilerimiz, köy okullarındaki kardeşlerine ciddi bir şekilde hazırlık yapıp sıcak yemeklerini ulaştırıyor. Biz öğrencilerimizin sağlıklı ve sıcak yemeğe ulaşması için tüm gayretlerimizi sarf ediyoruz. Burada kardeşlerine yemek hazırlayan öğrencilerimiz tecrübe edinip piyasada da aranan eleman olma ya da ihtiyaç karşılama anlamında ciddi bir talep görmektedir. Öğrenciler hazırlıklarını akşamdan yapıyor. Sabah soğuk termoking araçlarla servisi yapılıyor. O gün içerisinde öğrencilerimize sağlıklı ve sıcak şekilde ulaştırma gayretindeyiz" ifadelerinde bulundu.

"Bu okul beni adım adım hedefime götürüyor"

Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanında eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Aleyna Eroğlu, "Burada öğretmenlerimizle beraber doğrama yöntemlerini öğreniyoruz. Akşam saat 9'a kadar yemekler pişmiş oluyor. Bu aşamadan sonra yemekleri yapıp köydeki kardeşlerimize sıcak ve temiz yemeklerini gönderiyoruz. Üniversiteye geçtiğimiz zaman gastronomi bölümünde ilerlemek istiyorum. Bu okul da beni adım adım hedefime götürüyor. Öğretmenlerime ve aşçı şefime üzerimizdeki emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Öğrencilerden Negrican Aygün ise hedefi olan gastronomi bölümünde zorluk çekmemek için şeflerinden eğitim aldığını belirterek, "Şeflerimizle birlikte yemeklerimizi hazırlıyoruz. Köydeki kardeşlerimize sıcak ve temiz yemekleri gönderiyoruz. Akşam 9'a kadar burada mutfak işleriyle uğraşıyoruz. Şeflerimiz de doğradığımız ürünleri yemek yapıyorlar. Üniversitede hedefim gastronomi bölümü. Bu bölümde zorluk çekmemek için şeflerimizden eğitim alıyoruz" diye konuştu.