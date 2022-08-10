Haber : Diyarbakır haber... DİYARBAKIR'DA SICAK NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI - Haberler

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Diyarbakır haber... DİYARBAKIR'DA SICAK NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

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Gelen Diyarbakır haberine göre DİYARBAKIR'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bölge halkının evlerinde durmayı tercih etmesiyle kentin en işlek cadde ve tarihi mekanlarının boş kaldığı görüldü.

DİYARBAKIR'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bölge halkının evlerinde durmayı tercih etmesiyle kentin en işlek cadde ve tarihi mekanlarının boş kaldığı görüldü.

Yaz mevsiminin en sıcak geçtiği illerden Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gördü. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı kentte, çoğu kişi evlerinde kalmayı tercih etti. Cadde, sokaklar ve tarihi mekanlar da boş kaldı. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Merkez Sur ilçesinde, insan yoğunluğunun olduğu Dağkapı Meydanı, tarihi Ulu Cami ve alışveriş alanlarının bulunduğu caddeler de boş kaldı. (DHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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