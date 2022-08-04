Diyarbakır haber! Diyarbakır'da kaçak hayvan pazarı iş makineleriyle yıkıldı - Haberler

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Diyarbakır haber! Diyarbakır'da kaçak hayvan pazarı iş makineleriyle yıkıldı

Diyarbakır haber! Diyarbakır'da kaçak hayvan pazarı iş makineleriyle yıkıldı

Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da kaçak olduğu belirlenen ve görüntü kirliliği oluşturan hayvan pazarı yıkıldı.

Diyarbakır'da kaçak olduğu belirlenen ve görüntü kirliliği oluşturan hayvan pazarı yıkıldı.

Bağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Yeniköy Mahallesi mezarlık bölgesinde bulunan kaçak hayvan pazarının yıkımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yıkımı yapılan alanın temizlenerek yıllardır yaşanan sorunun ortadan kaldırıldığını belirtti.

Böylece söz konusu bölgede oluşan görüntü kirliliğinin de ortadan kalktığını aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Hayvan sahipleri tarafından örülen demir çitler de iş makineleri ile kaldırıldı. Ciddi rahatsızlık oluşturan görüntü kirliliğine son verildi. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ve ortak yürütülen çalışmayla sorun tamamen çözülmüş oldu. Yapılacak çevre düzenleme çalışmasıyla bölge çok daha güzel bir görüntüye kavuşturulmuş olacak. Şehrimizi güzel bir görüntüye kavuşturmak için çalışmaları sürdüreceğiz."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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