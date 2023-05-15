Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti 8, AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı

DİYARBAKIR'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yeşil Sol Parti 8, AK Parti 3 ve CHP 1 milletvekili çıkardı. Bu sonuçla CHP, 21 yıl aradan sonra kentte milletvekili çıkarmış oldu.

Kentte, 1 milyon 143 bin 887 seçmen sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu'nca bildirilen sonuçlarda Yeşil Sol Parti'nin aldığı yüzde 61.82 oy ile adayları Berdan Öztürk, Halide Türkoğlu, Osman Cengiz Çandar, Adalet Kaya, Serhat Eren, Sevilay Çelenk Özen, Mehmet Kamaç ve Ceylan Akça Cupolo milletvekili seçildi. AK Parti'nin aldığı yüzde 22.67 oy ile adayları Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman'ı milletvekili seçilirken, CHP'nin aldığı yüzde 7.87 oyla adayı Mustafa Sezgin Tanrıkulu milletvekili seçildi. Bu sonuçla CHP, 21 yıl aradan sonra Diyarbakır'dan milletvekili çıkarmış oldu.