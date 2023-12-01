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Diyarbakır'da Trafik Polisine Hakaret Eden Sürücü Arbedede Kolunu Kırdı

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Diyarbakır'da otomobil sürücüsü, kural ihlali yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran trafik polisine hakaret edip, mukavemette bulundu. Çevredekilerin tepki gösterdiği ve çıkan arbedede kolu kırılan sürücü, trafik polisleri tarafından kurtarıldı. Diyarbakır Valiliği, olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliği, trafikte denetleme görevi yapan polis ekibi ile bir sürücü arasında yaşanan arbedeyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Sur ilçesinde saat 17.20 sıralarında trafik seyir ve güvenliğiyle ilgili denetleme görevini yapan polis ekibi tarafından "seyir halinde cep telefonu ile konuşmak" ihlali nedeniyle sürücü H.M. hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Bu esnada H.M'nin, görevli personele hakaret içeren ifadelerle mukavemette bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine söz konusu kişinin kontrol altına alınması sırasında arbede yaşandı. Olay sonrasında H.M. kendi isteği doğrultusunda polis ekiplerince hastaneye intikal ettirilmiş, yapılan muayenesinde kolunda kırık olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Güncel

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