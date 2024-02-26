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Diyarbakır'da semt pazarlarında fiyatlar yükseliyor

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da bir semt pazarında fiyatların yükselmesi ve vatandaşların alışveriş yapamaması konusunda endişelerini dile getirdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da bir semt pazarında, "Yıllardır ben bu pazara gelip giderim. Gerçekten pazar günleri hele hele bu havada burası tıklım tıklım olurdu, insanlar alışveriş yapardı, esnaf gerçekten mutluydu ve daha huzurluydu. Ama şimdi esnafın yüzünden düşen bin parça, vatandaş mutsuz, çünkü alışveris yapamıyor. Biberin kilosu 60 lira, domatesin kilosu 30 lira... Soran almadan devam ediyor, alan yarım kilo ancak alabiliyor" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Bağlar'da Emek Caddesi üzerinde bulunan semt pazarını ziyaret etti. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Diyarbakır Bağlar'da, Emek Caddesi üzerinde bulunan pazardayız. Yıllardır ben bu pazara gelip giderim. En az 20 sene önce de 25 sene önce de bu pazardan alışveriş yapardım. Gerçekten pazar günleri hele hele bu havada burası tıklım tıklım olurdu, insanlar alışveriş yapardı, esnaf gerçekten mutluydu ve daha huzurluydu. Ama şimdi esnafın yüzünden düşen bin parça, vatandaş mutsuz, çünkü alışveris yapamıyor. Biberin kilosu 60 lira, domatesin kilosu 30 lira... Soran almadan devam ediyor, alan yarım kilo ancak alabiliyor. İnsanlar yoksul, perişan bir vaziyette maalesef. Esnaflar da gerçekten çok yorgun ve artık hayatın çekilmez olduğunu ifade ediyorlar bütün sohbetlerimizde. Hayat pahalılığı, enflasyon maalesef Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Diyarbakır'da da yurttaşlarımızı ve esnaflarımızı son derece üzüyor ve son derece kötü bir ortam var."

Kaynak: ANKA / Güncel

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