Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden 93 ayrı eğitim faaliyeti

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satışı ve kullanımının önüne geçmek amacıyla 93 ayrı eğitim faaliyeti düzenledi. Eğitimler arasında 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Fotoblok modülü', 'Kaan modülü', 'Gençlik modülü', 'Narkorehber modülü' yer aldı. Toplamda bin 372 kişiye ulaşıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 93 ayrı eğitim faaliyetiyle bin 372 kişiye ulaşıldı.

Diyarbakır'da, anne ve anne adayı yetişkinlerin farkındalığının artırılarak uyuşturucu satışı ve kullanımının önüne geçmek amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verilmeye devam ediyor. Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sanayi sitelerinde çalışan işçilere yönelik "Fotoblok modülü", özel güvenlik görevlilerine yönelik "Kaan modülü", üniversite öğrencilerine yönelik "Gençlik modülü", emniyet personeli, öğretmenler ve diğer kamu kurumu çalışanlarına yönelik "Narkorehber modülü" ve "En iyi narkotik polisi anne" eğitimleri veriliyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliği personelince 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında oto sanayi bölgelerinde çalışan işçilere, Yenişehir ilçesinde bulunan okullar vasıtasıyla öğretmenlere ve öğrenci velilerine, Kayapınar ilçesinde bulunan okullar vasıtasıyla öğretmenlere ve öğrenci velilerine yönelik "Fotoblok" ve "En iyi narkotik polisi anne" eğitimleri düzenlenmiş olup, düzenlenen 93 ayrı eğitim faaliyetinde bin 372 kişiye ulaşıldı. - DİYARBAKIR