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Diyarbakır'da minibüs kazası: 2 ölü, 13 yaralı

Diyarbakır'da minibüs kazası: 2 ölü, 13 yaralı

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, minibüsün şarampole devrildiği kazada, yolculardan Zehra Can (81) ile Zeliha Akın (58) hayatlarını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kulp ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kulp'tan Diyarbakır kent merkezine doğru giden, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 BT 3861 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yolculardan Zehra Can ile Zeliha Akın'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralanan F.B. (42), H.C. (56), S.B. (41), N.S. (50), H.B. (75), G.A. (58) ile isimleri öğrenilmeyen 7 kişi ise ilk müdahalenin ardından Kulp ve Lice'deki hastanelere kaldırıldı.Minibüsten çıkarılan cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

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