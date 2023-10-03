Diyarbakır'da kadınlara yönelik Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü Bayan Gençlik Koordinatörü ve İlçe Vaizi Senem Atay Engin'in koordinesinde İhlasiye Camii'nde kadınlara yönelik Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Programda Kur'an tilaveti, ilahi ve şiir dinletileri yer aldı.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü Bayan Gençlik Koordinatörü ve İlçe Vaizi Senem Atay Engin'in koordinesinde İhlasiye Camii'nde kadınlara yönelik Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

İkbal Kız Kur'an Kursu öğrencilerinden Zehra Akay'ın Kur'an tilaveti ile başlayan program, hafızlık öğrencilerinin ilahi ve şiir dinletilerinin yanı sıra, Fatma Karaağaç'ın okuduğu mevlit ile devam etti.

İlçe Vaizi Senem Atay Engin'in, 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' konulu sohbetinin ardından yaptığı dua ile program sona erdi.

Programın sonunda bayan cemaate kek ve meyve suyu ikram edildi. - DİYARBAKIR