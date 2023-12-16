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Diyarbakır'da Hırsızlık ve Kapkaç Operasyonu: 25 Şüpheli Yakalandı

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Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç suçlarıyla ilgili olarak düzenlenen 'Albüm' operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir şüphelinin kolundaki dövme detayıyla kimliği tespit edildi.

DİYARBAKIR'da hırsızlık ve kapkaç yaptıkları tespit edilen 25 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen 'Albüm' operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan 'Suçla Sinerjik Mücadele Projesi' kapsamında, farklı tarihlerde hırsızlık ve kapkaç yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, ihbar yapılan bölgelerdeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını, dijital albümde topladı. Kurulan özel analiz grubu görüntüleri incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, 25 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Albüm' operasyonunda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DÖVME DETAYI

Bir şüpheliyi, kolundaki dövmesi ele verdi. Olayı gerçekleştirmediğini savunan şüpheli, dövmenin görülmesiyle görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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