Diyarbakır'da hekimler 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla video hazırladı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastanede farklı alanlarda görev yapan hekimler, hastaların yanında olduklarını ifade ettikleri bir video hazırladı.

Hekimlerin duygularını aktardıkları videonun sonunda İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu'nun da, "22 bin sağlık kahramanımızla beraber 7 gün 24 saat hizmet veren hekimlere teşekkürü bir borç biliyor, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadeleri yer alıyor.