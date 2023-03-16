Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Şanlıurfa kara yolunda, 5 aracın karıştığı ve Sedat Atalay'ın hayatını kaybettiği, zincirleme kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Yusuf Pamuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa kara yolunda, 5 aracın karıştığı ve Sedat Atalay'ın hayatını kaybettiği, zincirleme kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Yusuf Pamuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen diğer kişinin tedavisi sürüyor.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,