Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 1 yaralı (2)
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Şanlıurfa kara yolunda, 5 aracın karıştığı ve Sedat Atalay'ın hayatını kaybettiği, zincirleme kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Yusuf Pamuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa kara yolunda, 5 aracın karıştığı ve Sedat Atalay'ın hayatını kaybettiği, zincirleme kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Yusuf Pamuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen diğer kişinin tedavisi sürüyor.
Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel