Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023'te 19 projeyle hizmete başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023'te kent merkezi ve ilçelerde hayata geçirilen 19 projeyi vatandaşların hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığı, geçen sene yıl boyunca yürüttüğü çalışmalarla kentin çehresini değiştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, kentin 50 yıllık çöp sorununu çözdüğü Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) Projesi kapsamında Ergani ve Silvan'da katı atık aktarma istasyonu yapım çalışmalarını tamamladı.

Ergani'den günlük 120 ton Silvan'dan da günlük 130 ton çöpü aktarma istasyonu, çekici ve treyler vasıtasıyla Karacadağ çöp depolama alanında bulunan EKAY'a taşınıyor.

Ergani ve Silvan'dan taşınan evsel atıklar, tesis bünyesinde bulunan enerji üretim santralinde bertaraf edilerek enerji üretiliyor. Atıkların Karacadağ'daki EKAY tesisine taşınması metan gazından elde edilen enerji miktarını artırdı.

Modern aktarma istasyonlarının kurulmasıyla vahşi depolamanın önüne geçilirken, kontrolsüz atılan atıkların çevreye olumsuz etkileri de kontrol altına alındı, kirlilik ortadan kaldırıldı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, yıllardır görüntü kirliliğine yol açan Ofis Yer Altı Çarşısının girişinde bakım ve onarım çalışması yaptı.

Ekipler, çarşı girişinde kırılan, dökülen ve bozulan mermerlerin söküm işlerini yaparak tadilat çalışmalarını gerçekleştirdi.

Proje kapsamında 11 girişe ışıklandırmalı tabelalar, duvar, merdiven basamaklar, mermer girişler yapılarak korkuluklar boyandı ve giriş kısımlarının çatıları yenilenerek daha modern bir hale getirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Kulp ilçesinde inşa ettiği yarı olimpik yüzme havuzu tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında 17 ilçede gençlik hizmetleri ve spor alt yapısındaki eksikliklerin tamamlanması için düzenlenen protokol kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kulp ve Silvan ilçelerine yarı olimpik yüzme havuzu inşa etti.

Kulp ve Silvanlı gençlerin ücretsiz yararlanacağı tesisler 5 bin metrekare arsa ve 960 metre kapalı alan üzerine inşa edildi. Tesiste antrenör, can güvenlik, sağlık, personel odaları ve soyunma odaları, seyirci oturma alanı bulunuyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Bismil ilçesinde FIBA standartlarında 1000 kişilik kapalı spor salonu inşa etti. Bismilli gençlerin ücretsiz yararlanacağı tesis 4 bin 375 metrekare arsa üzerine inşa edildi. Farklı branşlarda spor müsabakalarının yapılacağı tesiste antrenör, güvenlik, sağlık, personel ve soyunma odaları ile seyirci oturma alanları bulunuyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın Dicle'de vatandaşların belediye hizmetlerini daha iyi bir ortamda almaları için projelendirdiği belediye hizmet binasında inşaat çalışmaları tamamlandı. İçinde Kadın Yaşam Merkezinin de bulunduğu proje bu yıl Dicleli vatandaşların hizmetine sunulacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Lice ilçesine içerisinde 1125 metrekare kapalı futbol sahası, 500 metrekare tenis kortu ve 1000 metrekare idari alandan oluşan spor kompleksi inşa etti. Eğil ilçesinde ise vatandaşların yararlanacağı 10 bin metrekare alanda kapalı spor salonu, tenis kortu ve yeşil alan oluşturuldu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, kırsal ilçelerde vatandaşların ihtiyacını karşılamak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Hazro ilçesinde 'Kadın Mola Evi' ve semt pazarı kurdu.

Zemin artı bir kattan oluşan ve 170 metrekare alana sahip mola evinde dinlenme, emzirme odası ve lavabolar bulunuyor.

Kadın Mola Evi Projesiyle birlikte ilçe merkezinde vatandaşların alışverişlerini daha rahat yapabileceği pazar alanı oluşturuldu.

Haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet verilecek semt pazarı 370 metrekare alana sahip, içerisinde idari bina ve lavabolar yer alıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, eğitime destek için yürütülen çalışmalar kapsamında Çınar ilçesinde bilgi evi ve akademi lise kurdu.

Yeni hizmet vermeye başlayan merkezde 11 akıllı sınıf, kütüphane, akıl ve zeka, bilişim, müzik ve resim sınıfları yer alıyor. Çocuklar, Bilgi evinde ücretsiz fen bilgisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce eğitimi alacak.

Bilişim sınıfı, kütüphane, laboratuvar ve atölyelerin yer aldığı merkezde robotik kodlama dersleri de olacak.

İlçelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını daha güvenli sağlamaları için çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığı, Ergani Silvan ve Kulp'a ilçe terminali inşa etti.

8 bin metrekare alan üzerine kurulan Ergani ilçe terminali içerisinde 8 gişe ve 14 peron bulunuyor. Silvan ilçesinde 11 bin 675 metrekare alan üzerine inşa edilen ilçe terminalinde 8 gişe ve 9 peron yer alıyor. Kulp ilçesinde 2 bin 400 metrekare alanda kurulan otogarda ise 4 gişe ve 9 peron bulunuyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kulplu gençlerin vakit geçirebileceği içerisinde dersliklerin ve kütüphanenin bulunduğu Kulp Gençlik Merkezini tamamladı.

1200 metre açık, 800 metrekare kapalı alandan oluşan merkezde spor alanı, kütüphane ve 3 derslik yer alıyor. 1200 metrekare kapalı alandan oluşan iki katlı yapıda 29 yataklı oda, şok havuzu, toplantı, buhar sauna, eczane, teknik direktör ve teknik odalar ile yemekhane, spor masaj ve oyun salonları bulunuyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çermik ilçesinde yer alan Şeyhandede Türbesini de yeniledi.