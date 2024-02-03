Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10 yeni otobüs hizmete aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince toplu taşımada etkin, verimli ve konforlu ulaşım sunulması amacıyla alınan 10 otobüs hizmet vermeye başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Doğalgazlı Otobüs Dolum Tesisi'nde düzenlenen törende, güzel bir hizmeti vatandaşlara sunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Diyarbakır'da her alanda hizmetleri hem Büyükşehir Belediyesi hem de Diyarbakır Valiliği olarak gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydeden Su, 10 yeni otobüsü daha ulaşım hizmetlerinde devreye soktuklarını belirtti.

Geçen yıldan bu yana 35 yeni otobüsü hizmete aldıklarını bildiren Su, ulaşım filosunu 330'a çıkardıklarını, vatandaşlara kaliteli ve konforlu seyahat imkanını sunduklarını aktardı.

Ulaşımda konforu ve kaliteyi artırdıklarını belirten Su, "Engelli kardeşlerimizi de düşünüyoruz. Otobüslerimiz aynı zamanda engelli erişimine uygun otobüslerdir. Tüm otobüslerimizde dijital dönüşümleri de gerçekleştirdik. Her otobüsümüzde sesli anons sistemi var. Banka kartlarıyla otobüse binebilme imkanımız var. Akıllı duraklarımız var. Biz, Türkiye Kart uygulamasının da kullanılabileceği hale getirdik otobüslerimizi." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Su ve beraberindekiler otobüsleri inceledi, teknik personelden bilgi aldı.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, daire başkanları ve kurum müdürleri katıldı.