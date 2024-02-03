Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10 yeni otobüs hizmete aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada etkin, verimli ve konforlu ulaşım sunmak amacıyla 10 yeni otobüsü hizmete soktu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, düzenlenen törende vatandaşlara güzel bir hizmet sunacaklarını belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince toplu taşımada etkin, verimli ve konforlu ulaşım sunulması amacıyla alınan 10 otobüs hizmet vermeye başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Doğalgazlı Otobüs Dolum Tesisi'nde düzenlenen törende, güzel bir hizmeti vatandaşlara sunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Diyarbakır'da her alanda hizmetleri hem Büyükşehir Belediyesi hem de Diyarbakır Valiliği olarak gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydeden Su, 10 yeni otobüsü daha ulaşım hizmetlerinde devreye soktuklarını belirtti.

Geçen yıldan bu yana 35 yeni otobüsü hizmete aldıklarını bildiren Su, ulaşım filosunu 330'a çıkardıklarını, vatandaşlara kaliteli ve konforlu seyahat imkanını sunduklarını aktardı.

Ulaşımda konforu ve kaliteyi artırdıklarını belirten Su, "Engelli kardeşlerimizi de düşünüyoruz. Otobüslerimiz aynı zamanda engelli erişimine uygun otobüslerdir. Tüm otobüslerimizde dijital dönüşümleri de gerçekleştirdik. Her otobüsümüzde sesli anons sistemi var. Banka kartlarıyla otobüse binebilme imkanımız var. Akıllı duraklarımız var. Biz, Türkiye Kart uygulamasının da kullanılabileceği hale getirdik otobüslerimizi." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Su ve beraberindekiler otobüsleri inceledi, teknik personelden bilgi aldı.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, daire başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali İhsan Su Diyarbakır Ulaşım Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KADROSU: Antalyaspor - Fenerbahçe kadrosu ilk 11 belli oldu mu? Newcastle - Luton Town maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle - Luton Town maçı nereden izlenir? Brighton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brighton - Crystal Palace maçı nereden izlenir? Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: TOKİ Hatay Deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? 3 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Hull City - Millwall maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Millwall maçı nereden izlenir? Kocaeli'nde yangın mı var? Kocaeli yangınında son durum nedir, nerede oldu? SON DAKİKA KOCAELİ YANGINI! BAŞAKŞEHİR – İSTANBULSPOR CANLI: Başakşehir – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir İstanbulspor canlı yayın linki! KOCAELİSPOR – ADANASPOR CANLI: Kocaelispor – Adanaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Adanaspor canlı yayın linki! Başakşehir - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Adanaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title