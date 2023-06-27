Diyarbakır Bismil'de yapılan asayiş uygulamasında 21 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 45 şüpheliden 21'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde iki hafta süren 'huzur' asayiş uygulaması yaptı. Yapılan kontrollerde 8'i ruhsatsız 2'si kurusıkı 10 tabanca, 2 çalıntı motosiklet, 375 paket sigara ele geçirildi. Aralarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 23 zanlının da bulundu 45 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı.