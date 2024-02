Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun açılışında konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hangi anne ve baba çocuğunun kötülüklerle meşgul olmasını ister ki"

- "Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir'"

- Yaşamkent Hz. Aişe 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi

Kaan Taşkın - İbrahim Çakmak

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 'Yaşamkent Hz. Aişe 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "Hangi anne ve baba çocuğunun kötülüklerle meşgul olmasını ister ki? İşte biz burada 4-6 yaş kurslarımız da burada olsun. Edirne'de, Van'da, Ordu'da, Aydın'da, Şırnak'ta, ülkemizin 81 ilinde neredeyse 922 ilçesinde artık 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 'Yaşamkent Hz. Aişe 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açılışta yaptığı konuşmada, "Efendimiz buyuruyor ki, 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir.' İşte burada 4-5-6 yaşındaki çocukların Kur'an'ı tanımaları sağlanacak. Elif, b, t nedir? Bununla da yetinmeden yine medeniyetimizin en önemli değerleri ile donanımlı genç nasıl olur onun temelleri atılacak. Sevgi, saygı, sadakat nedir, dürüstlük, yalanın çirkinliği, dürüstlüğün güzelliği nedir" dedi.

Toplumun söz konusu değerlerle donatılmış bir gence sahip olmayı arzu ettiğini belirten Erbaş, "Hangi anne ve baba çocuğunun kötülüklerle meşgul olmasını ister ki? İşte biz burada 4-6 yaş kurslarımız da burada olsun. Edirne'de, Van'da, Ordu'da, Aydın'da, Şırnak'ta olsun her yerde. Ülkemizin 81 ilinde neredeyse 922 ilçesinde artık 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var. Biraz önce genel müdürümüzden aldığım rakam 211 bini aşmış. Elhamdülillah daha da çoğalacak" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar bir buçuk milyona yakın 4-6 yaş çocuğun Kur'an kurslarında hizmet gördüğünü dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Efendimizin tavsiyesini yerine getiriyoruz. Biz onun ümmeti olarak en güzel tavsiyelerinden birisi olan çocuklar yedi yaşına gelince onlara Din-i İslam'ı öğretmeye başlayın, temel dini bilgileri, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır? Sevgi nedir, saygı nedir? Küçükleri sevmek nedir, büyüklere saygı göstermek nedir? Bunları öğretin, medeniyetimizin değerlerini öğretin. Efendimizin tavsiyesini yerine getiriyoruz."

Bilim insanlarının araştırmalarına göre insanların karakterlerinin yarısının 7 yaşına kadar geçirdiği sürede oluştuğunu aktaran Erbaş, "Hazreti Aişe'ler, Fatıma'lar, Ali'ler Hüseyin'ler, Fatih'ler, Süleyman'lar yetiştirelim. Onlar gibi geçmişimizdeki o değerlerimizi çocuklarımıza öğretelim. Bunun için çırpınıyoruz. Vatanını seven, bayrağını seven, ezanını seven, Rabbini, peygamberini seven gençler yetiştirelim istiyoruz. Bunlardan bu millete faydadan başka bir şey gelmez. Her annenin babanın umudu budur" diye konuştu.

Vatanını, milletini ve devletini seven gençler yetiştirdiklerine dikkati çeken Erbaş, "Milletine, devletine hainlik yapanlara karşı içinde ve yüreğinde bir nefret besleyen gençler olsun. Öyle değil mi? Biz bir kötülük gördüğümüz zaman onu elimizle düzeltmek lazım. Elimizle düzeltemiyorsak dilimizle düzeltmemiz lazım. Dilimizle de düzeltemiyorsak kalbimizle o kötülükten nefret etmemiz lazım. Peygamber Efendimizin verdiği ölçü bu" açıklamalarında bulundu.

Vali Şahin ise yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün medeniyetlerin gelişimine baktığımızda aslında çift taraflı bir gelişme mutlaka şart olarak görülüyor ve temelinde de o olduğu görülüyor. Bir taraftan maddi kalkınmayı yaparken ama öbür taraftan da kendi üzerinde yükseldiği değerlere sahip çıkarak o değerleri yücelterek ve o değerlerle tesis ederek nesillerini ancak öyle sağlayabiliyor. Yani siz bir kalkınma yapacaksanız, insanınızın kalitesini yükseltecekseniz. Mutlaka o coğrafyanın, o milletin sahip olduğu değerleri de aynı zamanda yeni nesille aktaracaksınız."

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Kur'an kursunun açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi.