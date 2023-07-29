Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli'de Hafızlık İcazet Törenine Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli'de hafızlığını tamamlayan 29 öğrenciye icazetnamelerini verdi.

Gölcük ilçesindeki Hacı Fatma Kahraman Camisi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katılan Erbaş, 2022 yılında yaklaşık 12 bin hafızın başarılı olduğunu ve icazetnamelerini aldığını söyledi.

Erbaş, şu an itibarıyla icazetnamesi olan hafız sayısının yaklaşık 200 bin olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bir o kadar da hafızlığını tamamlamış ama icazetname almamış hafızlarımız var, 400 bin civarında. Belki daha var. Yeterli mi? Değil. Nüfusumuza baktığımız zaman daha fazla hafızımızın olması icap ediyor. Hafızlarımız, inşallah eğitimlerini tamamlayıp mihraplarımıza imam olacaklar. Minberlerimizde, kürsülerimizde hatip olacaklar inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak istiyoruz ki imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, müftülerimiz bünyemizde görev yapan bütün hocalarımız öncelikle hafız olsunlar. Hafızlık mihraba, minbere, kürsüye çok yakışıyor. İnşallah hafızlarımız imam hatip tahsillerini tamamlayıp ilahiyat fakültesi tahsillerini alacaklar. İlahiyat fakültesindeki bütün ana bilim dallarında çalışan hocalarımız hafızlarımızdan olsun, bunu arzu ediyoruz. İmam hatip liselerinde görev yapan hocalarımız, öğretmenlerimiz hafızlardan olsun. Derslerde, kürsülerde ders anlatırken hafız öğretmenlerimiz derslerini anlatsınlar, bunu arzu ediyoruz."

"Öğrencilerimizi yönlendirmemiz lazım"

Okullarda seçmeli Kur'an-ı Kerim ve siyer derslerinin 10-12 yıl önce başladığını hatırlatarak, "Peki bunu yeterince değerlendiriyor muyuz?" diye soran Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki haftalarda seçmeli derslerle ilgili tercihler başlayacak. Bu kadar büyük emeklerle elde edilen haklarımızı yeterince kullanmamız lazım. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi yönlendirmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim derslerini seçmeleri için rehberlik etmemiz lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hutbelerde dile getiriyoruz ama yeterli değil. Anneler, babalar, öğretmenlerimiz; bu bir fırsattır. Ülkemizde örgün eğitimle din eğitimi alanların oranı hep yüzde 15'lerin altındadır. Peki diğer yüzde 85 dinini nereden öğrenecek? Kitabını nereden öğrenecek? ya yaz Kur'an kurslarında camilere gelecek ya da hafta sonlarında camilere gelecek öğrenecekler ya da işte fırsat. İsterse bir okulda bütün öğrenciler, Kur'an-ı Kerim dersini seçebilirler. Bu imkan var."

Erbaş, okul müdürlerine de seslenerek, "Öğrencilerinizi Allah'ın kitabını öğrenmeleri için teşvik edin, rehberlik yapın. Bundan siz de kazançlı olacaksınız. Siz de bundan sevap alacaksınız. Bazı okullarda yüzde 10'larda, yüzde 20'lerde öğrenci seçiyor. Bu o okul müdürü için gerçekten üzülecek bir hadisedir. Kur'an-ı Kerim'i seçenler yüzde 10 olur mu? Diğer yüzde 90 öğrenci neden seçmez? Buradan özellikle okullarımızdaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerimize seslenmek istiyorum. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi yine devletimizin marifetiyle 9 yıl boyunca bir öğrencinin alması sağlanıyor. 4'üncü sınıftan başlıyor, 12'inci sınıfa kadar; 9 yıl. 9 yılda imamlık yapacak derecede bir gencin bilgiler alabilmesi mümkün." ifadelerini kullandı.

Bu fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, camilerde ise yaz Kur'an kurslarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Okunan duaların ardından Erbaş, hafızlara icazet belgelerini verdi.