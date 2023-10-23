Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslami Değerler Külliyesi'nin açılışında gençlerin Kur'an-ı Kerim'e göre yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizlere düşen Kur'an-ı Kerim'in sadece güzel hatlarla yazılmış olanlarına bakmak değil, onun içindeki ilkelere uymaktır. Gençlerimizi, çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim'e göre yetiştirmemiz lazım. Buradan alacağımız en büyük derslerden birisi odur" dedi.

Kırıkkale'nin Karacalı köyündeki İslami Değerler Külliyesi'nin açılışı, İstiklal Marşı'nın okunması ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imamı Mehmet Emin Ay'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada gençlerin ve çocukların Kur'an-ı Kerim'e göre yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. İslami Değerler Külliyesi gibi Anadolu'da da pek çok külliyenin olduğunu ve zaman içerisinde büyük bir ziyaret mekanı haline geldiğini ifade eden Erbaş, "Sadece Peygamber Efendimizin hayatını işleyen müze değil, Kur'an-ı Kerim bizim için ne ifade ediyor? Rabbimizden öğrenelim: 'Kitabı sana, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik.' Rabbimiz Peygamber Efendimize Kur'an'ı böyle tanıtıyor. Kur'an'ın indiriliş amacını böyle anlatıyor Peygamber Efendimize. Bizlere düşen Kur'an-ı Kerim'in sadece güzel hatlarla yazılmış olanlarına bakmak değil, onun içindeki ilkelere uymaktır" dedi.

Ezanlar okunduğu müddetçe, ezanları duyan insanların secde ve rüku edeceğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"'Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' diyen İslam şairi, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un adeta bir dua makamında dile getirdiği bu mısralar hep aklımıza gelecek. Burada ezanlar okunduğu müddetçe, ezanları duyan etrafımızdaki insanlar gelecekler burada secde ve rüku edecekler. İşte sınıflar. Hocalarımız cami dersleri ile kürsü dersleri ile mihraptan, minberden, kürsüden yaptığı dersler ile buraya gelen misafirleri İslami konularla, değerlerimiz konularında onları besleyecekler. Onlara bu konularda nasihat edecekler. İşte o zaman bu büyük külliyenin değeri daha da ortaya çıkacak. Daha da mühim bir vazife oluşturmuş olacak. İnşallah bunu bekliyoruz."

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas da, dindar, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirildiğinde İsrail'in Filistin'de zulmetme ihtimalinin olmadığını belirterek, hiçbir Müslüman beldesine küffarın girme ihtimalinin bulunmadığını aktardı. Zulme bu milletin sessiz kalmayacağını ifade eden Makas, "Bu sancaktar millet ordusu ile beraber hem i'lay-ı kelimetullah adına Allah ve resulünün bekçisi olmuştur, kılıcı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine Cumhur İttifakı'nın ortaklarından dün Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de paylaşımlarından hareketle hiçbir zulme bu milletin sessiz kalmayacağını hep beraber buradan tekraren haykırıyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise, son 2-3 yıldır dünyada daralan, başı sıkışan, dininden dolayı yurdundan çıkarılan ümmeti Muhammed'in sığındığı tek yerin Türkiye olduğunu ifade ederek, "Sultan Abdülhamid'den bugüne kadar Asya'dan Afrika'ya her kim ki zulme uğramış, her kim kim dininden dolayı yurdundan çıkarılmış, geldiği coğrafya burasıdır" ifadesini kullandı.

Erbaş ve protokol üyeleri, daha sonra külliyedeki Siyer-i Nebi ve Mushaf-ı Şerif Müzesi'ni gezdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve sanatçı Doç. Dr. Fatih Koca ezgilerini, Dursun Ali Erzincanlı ve oyuncu Ahmet Yenilmez de açılışın ardından şiirlerini seslendirdi.

Açılışa Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. - KIRIKKALE