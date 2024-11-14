Diyabet Hastalarının Şeker Ölçüm Cihazı Mağduriyeti Gidermesi Gerekiyor

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, şeker cihazlarının SGK tarafından ödenmediğine dikkati çekerek, "Piyasada şeker ölçüm cihazlarının fiyatı 300 ile 700 lira arasında değişiyor, hatta 900 liraya kadar çıkıyor. Ne yazık ki SGK bu cihazlarda kullanılan ölçüm çubuğunu ödemesine rağmen cihazları 2016 yılından beri ödemiyor. Bu durumda diyabet hastaları ne yapacak? Şeker ölçüm cihazı olmadan, SGK'nın ödediği şeker ölçüm çubuklarını neyle kullanacaklar?" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, 14 Kasım Dünya Diyabet günü dolayısıyla bir yazılı açıklama yaptı. Diyabetin tüm dünyada giderek artan bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Saydan, şunları söyledi:

"Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre tüm dünyada 425 milyon kişi diyabetli iken bu sayının 2040 yılında yüzde 55 artarak 642 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hem Tip 1 diyabet hem de Tip 2 diyabetin prevalansı artmaktadır. Bunun yanı sıra 318 milyon kişi insülin toleransı bozukluğuna sahiptir. Bu durum bu kişileri gelecekteki olası diyabetli bireyler olma riski altına almaktadır. Yine Federasyonun raporuna göre her 11 yetişkinden biri diyabetli olup her iki yetişkinden biri diyabet olduğunu bilmemektedir.

"Türkiye'de 7 milyonun üzerinde diyabetli hasta var"

Diyabet tüm Avrupa ülkeleri içinde en hızlı artışı ise Türkiye'de göstermekte olup hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve obezitedeki (şişmanlık) artış bunun en büyük sebebidir. Yapılan bilimsel çalışmalarla ülkemizde 7 milyonun üzerinde diyabetli olduğu, yaklaşık 3 milyon kişinin ise diyabetli olduğundan haberdar olmadığı tespit edilmiştir."

"Hastalarımız ilaçlarıyla beraber bu cihazı alamaz konuma gelmiştir"

Şeker hastalarının takibinde evde hastanın kendi yaptığı ölçümlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Saydan, şunları kaydetti:

"Piyasada şeker ölçüm cihazlarının fiyatı 300 ile 700 lira arasında değişiyor, hatta 900 liraya kadar çıkıyor. Ne yazık ki SGK bu cihazlarda kullanılan ölçüm çubuğunu ödemesine rağmen cihazları 2016 yılından beri ödemiyor. Bu durumda diyabet hastaları ne yapacak? Şeker ölçüm cihazı olmadan, SGK'nın ödediği şeker ölçüm çubuklarını neyle kullanacaklar?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme kapsamından çıkarılan şeker ölçüm cihazları, Sendikamızın açtığı dava sonucunda Danıştay kararı ile yeniden ödeme kapsamına alınmasına rağmen, SGK Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı 2 yılda bir ödediği "şeker ölçüm cihazı" için yeniden mevzuat değişikliğine gitmiş ve cihazların eczanelerden temin edilmesinin önüne geçmiştir. Bu durumda Diyabet hastalarının mağduriyeti giderilmemiş, reçetesine cihaz yazdırıp eczanelerimize gelen hastalarımız ilaçlarıyla beraber bu cihazı alamaz konuma gelmiştir. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Bu nedenle Sendika olarak kurumun eczaneler aracılığıyla bu cihazların verilmesini engellemesi işleminin iptalini sağlamak ve hasta mağduriyetlerini gidermek üzere yeni bir dava daha açtık.

"SGK tarafından şeker ölçüm cihazı ve iğne ucu bilmecesinin çözülmesini bekliyoruz"

Byetta (eksenatid), tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olmak için yaygın olarak enjeksiyon şeklinde bir ilaç. Ancak SGK insülin ilaçları için ödediği iğne uçlarını bu ilaç için ödemiyor. Hastaların bu ilacın kullanılması için elzem olan iğne uçlarını ücretli almasını istiyor. Bu sorunun çözümü için de Sendikamız, SGK'na karşı hukuki mücadele başlatmış ve davayı kazanmış olmasına rağmen mahkeme kararı SGK tarafından uygulanmamakta ve hasta mağduriyetleri devam etmektedir. Bu uygulamalar ve fiyat sorununun giderilmesi için yetkililerin bu duruma ivedilikle müdahil olmasını talep ediyoruz. SGK tarafından Şeker ölçüm cihazı ve iğne ucu bilmecesinin çözülmesini bekliyoruz."