Disk'ten Kocaeli'de Eylem... Arzu Çerkezoğlu: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda Olmamamıza Rağmen Mücadeleyi Büyütmeye Kararlıyız"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücrete karşı insanca yaşanacak ücret talebiyle Kocaeli’de yapılan eylemde, “Milyonları açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmeye çalışanlara karşı insanca yaşayacak bir ücret talep ediyoruz ve bunun mücadelesini büyütüyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda olmamamıza rağmen bu mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de büyütmeye kararlıyız. Türkiye’yi bir asgari ücretliler ülkesi olmaktan kurtarmak için sendikalaşmanın, grev hakkının, toplu sözleşme hakkının önündeki engeller kaldırılsın diye uğraşıyoruz” dedi.

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

DİSK, "Asgari değil, insanca yaşanacak ücret" talebiyle Kocaeli'de eylem yaptı. Merkez Bankası önünde "İnadına sendika inadına DİSK" sloganıyla başlayan yürüyüş Sabri Yalım Parkı'nda sona erdi. Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 3 yıldır gelirde ve vergide adalet mücadelesi verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

" Türkiye'de hayat çok pahalı ama emek çok ucuz. İşte şimdi asgari ücretin belirlendiği bu süreçte yine diyorlar ki 'hedeflenen enflasyon'. Üstelik artık Asgari Ücret Tespit Komisyonu masası bile neredeyse toplanamıyor. Toplantılar yapılmış gibi yapılıyor ve asgari ücret, işveren ve hükümet tarafından belirleniyor. Şimdi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesinden söz ediliyor. Mesele Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi değildir. Tabii ki daha demokratik olması iyidir ama asıl mesele asgari ücretin ve bütün ücretleri nasıl belirlendiği ve neye göre belirlendiğidir. DİSK olarak esas olanın komisyon yapısı değil, kurallar ve kriterler olduğunu söylüyoruz. Burada da iki tane temel kriterimiz var. Birincisi, asgari ücret belirlenirken bütün dünyada olduğu gibi işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. İkincisi de asgari ücret belirlenirken yaşam koşulları ve büyüme milli geliri artışı hesaba katılmalıdır. Asgari ücret kişi başına milli gelirin yüzde 60'ından az olmamalıdır. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Hepimiz bir ev geçindiriyoruz. Bu ülkede 4 kişilik ailenin sadece gıda harcaması olan açlık sınırı 30 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırı 90 bin lirayı çoktan geçti, 100 bin liraya koşuyor ama bu ülkede asgari ücret 22 bin 104 lira.

"Bütün vergi yükü işçinin üzerinde"

Yani bir evde 4 kişi çalışsa bile anne, baba, iki çocuk çalışsa bir yoksulluk sınırına ulaşılamıyor. Üstelik 22 bin lira olan asgari ücret, alım gücü olarak 6 bin liranın üzerinde değer kaybetti 11 ay boyunca. Bugün aslında biz 22 bin lira değil, 16 bin liralara gerilemiş bir asgari ücreti konuşuyoruz. Yani milyonları açlığa ve yoksulluğa mahküm etmeye çalışanlara karşı insanca yaşayacak bir ücret talep ediyoruz ve bunun mücadelesini büyütüyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olmamamıza rağmen bu mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de büyütmeye kararlıyız. Türkiye'yi bir asgari ücretliler ülkesi olmaktan kurtarmak için sendikalaşmanın, grev hakkının, toplu sözleşme hakkının önündeki engeller kaldırılsın diye uğraşıyoruz. Gelirde adalet için, servette adalet için, ürettiğimiz değeri halkça paylaşmak için insanca yaşayacak bir ücret mücadelesi veriyoruz. Bir başka adalet mücadelesi alanımız da yıllardır yürüttüğümüz vergide adalet mücadelemiz. Vergide adalet mücadelemizi yan yana, omuz omuza büyütüyoruz. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki işçilerin aldığı ücretler yıl içerisinde düşsün. Ocakta aldığımızı nisanda, nisanda aldığımızı eylülde, ekimde alamıyoruz. Bütün vergi yükü işçinin, emekçinin üzerinde. Vergi dilimlerini düşük belirliyorlar.

"Kıdem tazminatına çökme girişiminde bulunursanız dünyayı başınıza yıkarız"

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi istiyoruz. Hükümete de buradan sesleniyoruz. Dün yeni bir düzenleme daha yaptılar, devletin vergi gelirlerini artırmak için. Vergi gelirlerini artırmak istiyorsanız etrafınıza bakın. O kar rekorları kıran şirketlere, bankalara bakın. Çekin elinizi cebimizden. Çekin elinizi soframızdan, çekin elinizi çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden. Cebimize el uzatmanın bir başka yolunu da yine geçen yıl olduğu gibi bugün de yazdılar programlarına. Kıdem tazminatı hakkımıza yıllardır çökmeye çalışanlar, kıdem tazminatını fona devrederek bu hakkı yok etmeye çalışanlar DİSK'in ve Türkiye işçi sınıfının mücadele duvarlarına çarptı, geri döndü. Şimdi kıdem tazminatı demiyorlar. 'Tamamlayıcı emeklilik sistemi' aldatmacası adı altında kıdem tazminatımıza çökmeye çalışıyorlar. 2025 programına yazmışlardı, yapamadılar. 2026 programında yine var. Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatımıza çökme planlarınızı biz çok iyi biliyoruz. Asla aklınızdan geçirmeyin. Eğer böyle bir girişimde bulunursanız dün olduğu gibi bugün de dünyayı başınıza yıkarız. Sonuna kadar sahip çıkacağız."

Ankara'ya yürüyüş başlatılacak

Çerkezoğlu, bu talepleri dile getirmek için 21 Aralık günü İstanbul'da Kartal Meydanı'nda bir büyük buluşma gerçekleştireceklerini, ardından da Ankara'ya yürüyüş başlatacaklarını duyurdu.

