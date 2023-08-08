DİSK Emekli-Sen Samsun Şubesi, Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kıyımını protesto etti

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

DİSK Emekli-Sen Samsun Şubesi üyeleri ve vatandaşlar, Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kıyımını İlkadım ilçesi Gazi Caddesi'nde bulunan Gazi Müzesi önünde yere yatarak protesto etti. Şube Başkanı Arif Kutlu, "Ya bu katliamı ve doğaya yönelik tüm saldırıları bertaraf edip ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz ya da dünyamıza inecek ölüm. Bugün Akbelen için ölüp ölüp diriliyor, tüm kamuoyunun dikkatini Akbelen katliamına çekmeyi amaçlıyor ve ölmeyi deniyoruz" dedi.

DİSK Emekli-Sen Samsun Şubesi, Muğla'nın Milas ilçesinde maden sahasının genişletilmesi için Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kıyımını İlkadım ilçesi Gazi Caddesi'nde bulunan Gazi Müzesi önünde protesto etti. Burada konuşan Şube Başkanı Arif Kutlu, şunları söyledi:

"KAMUOYUNUN DİKKATİNİ AKBELEN'E ÇEKMEK İSTİYORUZ"

"Bugün DİSK Emekli-Sen olarak ülkenin dört bir yanında AKP ve işbirlikçisi şirketler tarafından katledilmeye çalışılan Akbelen Ormanı'ndaki ağaçları, canlıları, börtü böceği ve top yekün yaşam alanını savunmak için alanlardayız. ya bu katliamı ve doğaya yönelik tüm saldırıları bertaraf edip ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz ya da dünyamıza inecek ölüm. Bugün Akbelen için ölüp ölüp diriliyor, tüm kamuoyunun dikkatini Akbelen katliamına çekmeyi amaçlıyor ve ölmeyi deniyoruz."

Arif Kutlu'nun konuşmasının ardından sendika üyeleri ellerindeki dövizlerle birlikte ölüm mizanseniyle yere yattı. Tiyatro oyuncusu Yaşar Gündem, Adnan Yücel'in 'Yeryüzü Akşın Yüzü Olana Dek' şiirini okuyarak yerde yatanların üzerine güller bıraktı.