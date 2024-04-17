Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Hamas lideriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve heyetiyle görüştü. Görüşmede, Gazze'ye insani yardım, ateşkes ve rehine konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve heyetiyle bir araya geldi. Üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, görüşmede Gazze'ye insani yardım, ateşkes ve rehine konularının ele alındığını bildirdi.