Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcılarını Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakan Yardımcılarının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına Nuh Yılmaz, Burhanettin Duran ve Ayşe Berris Ekinci atandı.

Nuh Yılmaz

Dr. Nuh Yılmaz, 21 Ağustos 2023'te Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı olarak atandı.

Haziran 2023'ten bu yana Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak da görev yapan Yılmaz, Dışişleri Bakanlığındaki görevinden önce Türk Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) 10 yıl basın danışmanı, Stratejik Analiz Dairesi Başkanı ve Yetenek Merkezi Direktörü gibi çeşitli görevler üstlendi.

Resmi görevlerinden önce Yılmaz, gazeteci, köşe yazarı, akademisyen ve dış politika analiz uzmanı olarak medya kuruluşlarında, üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde hizmet verdi.

Marmara Üniversitesi, Trent Üniversitesi ve George Mason Üniversitesinde görsel teori ve iletişim tarihi gibi çeşitli konularda dersler veren Yılmaz, dış politika ve güvenlik konularına odaklanan "Brifing Odası" adlı kendi televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi.

2008-2011 yıllarında SETA Washington DC Temsilciliği Kurucu Direktörü olarak hizmet veren Yılmaz, "European Council for Foreign Relations (ECFR)" adlı düşünce kuruluşunda misafir öğretim üyeliği yaptı, 2020'de NATO Savunma Koleji Kıdemli Kursu'nu tamamladı.

Burhanettin Duran

Prof. Dr. Burhanettin Duran, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisans ve doktorasını Bilkent Üniversitesinde tamamlandı.

Duran'ın Türk dış politikası, ABD, Avrupa, İslamcılık, demokrasi, çatışma bölgeleri ve sivil toplum konuları üzerine çok sayıda kitabı ve makalesi yayımlandı.

Prof. Dr. Duran, SETA Genel Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak görev yaptı.???????