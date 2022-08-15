Haber : DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

BURDUR'da otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü Faruk Doğanyer (49), yaşamını yitirdi.

BURDUR'da otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü Faruk Doğanyer (49), yaşamını yitirdi.

Burdur merkez Şirinevler Mahallesi Akçay Sokakta 15 DP 567 plakalı otomobille seyir halinde olan Faruk Doğanyer, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Doğanyer'in otomobili önce park halindeki otomobile, ardından Burdur Kapalı Cezaevi duvarına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Doğanyer, Burdur İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Doğanyer'e ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir hemşire yaptı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Doğanyer yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otomobildeki telefonunun çalması üzerine görevli trafik polisi sürücünün arayan kızına babasının kaza geçirdiğini ve Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi Şirinevler Burdur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title