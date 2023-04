DİLARA'NIN 2 YIL SONRA EVİNDE İLK BAYRAMI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 yıl önce ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile çarpışan motosikletteki araştırma görevlisi Dilara Aldanoğlu'nun (25) tedavisi evinde sürüyor. Ablasının bakımını üstlenen kardeşi Açelya Aldanoğlu (24), bayrama hem buruk hem de umutlu gireceklerini belirterek, "En büyük hayalim ablamın ayağa kalkması" derken annesi Yasemin Aldanoğlu (47) ise "Kızım 3 bayramı hastanelerde geçirdi, biz de yanındaydık. Bu bayramı sevenleriyle evde geçirecek" ifadelerini kullandı.

Kaza, 31 Aralık 2021'de, Erzene Mahallesi 10 Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü İsa E. (27) yönetimindeki 35 BAP 500 plakalı otomobille Sude Solak'ın kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı sürücü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, yaralandı. Çağırılan ambulanslarla yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Solak tedavisinin ardından taburcu oldu. Beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren Dilara Aldanoğlu, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 7,5 aydır hastanede yatan, solunum cihazına bağlı, bilinci kapalı olan Dilara'nın tedavisi hastane odasına çevrilen evinde sürüyor. Hemşirelik eğitimi alan, mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Aldanoğlu'nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği belirtildi. Kazadan sonra gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü İsa E. ise serbest bırakıldı.

EN BÜYÜK HAYALİ ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI

Ablasının bakımını üstlenen kardeşi Açelya Aldanoğlu, "Şu an ben ablamın hemşiresi gibiyim. Ablam beyin kanaması geçirdi. O yüzden yatağa bağımlı. Kafatasını aldılar. Önümüzdeki günlerde yapay kafatası takılacak. Ablamın şu an sadece refleks ve mimikleri var. Acı karşısında tepki veriyor. Küçük küçük çıkardığı sesler var. İlk başlarda bunların hiçbiri yoktu. Her gün düzenli olarak fizik tedavi görüyor. Özel olarak kullandığı ilaçları mevcut. Ablama bebek gibi bakıyoruz ama bazı tedavileri görmesi gerek, yurt dışından ilaç getirilmesi gerek. Beyin kök hücre nakli olursa, yüzde 50 ölen hücrelerinin canlanma ihtimali bulunuyor. Biz bunlar için mücadele ediyoruz. Sevenlerimiz de destek oluyor. Tedavi masraflarına yetişmeye çalışıyoruz. Bayrama buruk girdik. Bir yanımız çok buruk, bir yanımız ise ümitli. En büyük hayalim ablamın ayağa kalması, bizleri tanıması, eski sağlığına kavuşması, yeniden hemşire üniformasını giymesi" ifadelerini kullandı.

'DİLARA BU BAYRAMI SEVENLERİYLE EVDE GEÇİRECEK'

Dilara'nın annesi market işletmecisi Yasemin Aldanoğlu ise "Kızım Dilara 1 yıl 4 aydır yatağa bağlı. 3,5 ay anestezi yoğun bakımda kaldı. 4 ay da palyatif serviste tutuldu. O süreçte biz de yanında kaldık. Bakımı öğrenip evimize getirdik. Salonumuzu yoğun bakım servisine çevirerek makinelere bağlı şekilde bakımını yapıyoruz. Maddi olarak zorlanıyorum. Bugüne kadar sevenlerimiz yardım etti. Kızım annesinden şifa bekliyor, ben de destek bekliyorum. Kızım 3 bayramı hastanelerde geçirdi, biz de yanındaydık. Bu bayramı sevenleriyle evde geçirecek" diye konuştu. (DHA)