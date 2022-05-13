Son dakika haber | DİAYDER Davasında İBB'ye sosyal yardımların kayıtları sorulacak

TERÖR Örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada, İBB Başkanlığı'na yazı yazılarak, belediye tarafından dağıtılan sosyal yardımların herhangi bir sisteme kayıtlı olup olmadığı, sistem dışı veya elden yardım dağıtım imkanının bulunup bulunmadığının, elden yapılan dağıtımlarda kayıt bulunup bulunmadığının sorulmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, derneğin tutuklu olarak yargılanan başkanı Ekrem Baran, Hafit Tunç, Ali Fuat Hatip ve Mehmet Emin Aslan bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu.

SANIKLAR EK SAVUNMA YAPTI

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

4 SANIĞIN TUTUKLULUKLARI DEVAM

GİZLİ TANIKLAR DİNLENECEK

İDDİANAME

Demirören Haber Ajansı / Güncel