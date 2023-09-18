DHA YURT BULTENİ - 7

1) HELİKOPTER KAZASINDA ARANAN 2 MÜRETTEBATIN YERİ TESPİT EDİLDİ

Helikopter kazasında 3 mürettebatı arama çalışmaları yeniden başladı (3)

İzmir'de meydana gelen helikopter kazasında Kırgızistan uyruklu 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk ile 1 Kırgızistan uyruklu mürettebatın su altındaki yeri tespit edildi. Ekipler 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, helikopteri çıkarmak için de çalışma yürütülüyor. Helikoptere bağlanan kurtarma balonları şişirilirken, helikopterin yüzdürme tekniğiyle karaya çıkarılacağı öğrenildi. Olayla ilgili görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısı da olay yerine geldi.