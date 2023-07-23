DHA ve Trend Uluslararası Haber Ajansı'nın ortak projesi tanıtıldı

Demirören Haber Ajansı (DHA) ve Azerbaycan merkezli Trend Uluslararası Haber Ajansı'nın ortak projesi olan www.dhapress.com, Şuşa Küresel Medya Forumu'nda tanıtıldı. Türkiye ile Azerbaycan arasında medya alanında yapılan iş birliği için önemli bir adım atıldı.

Demirören Haber Ajansı ( Dha ) ve Azerbaycan merkezli Trend Uluslararası Haber Ajansı'nın ortak projesi olarak geliştirilen 'www.dhapress.com'un tanıtım lansmanı, Şuşa Küresel Medya Forumu'nda tanıtıldı.

Azerbaycan Ulusal Basınının kuruluşunun 148. yılı dolayısıyla Şuşa şehrinde düzenlenen ve 34 ülkenin devlet Haber'>haber ajansları, 12 uluslararası kuruluş ve medya kuruluşlarının da aralarında bulunduğu 49 ülkeden 150 yabancı gazetecinin katıldığı Şuşa Küresel Medya Forumu, DHA için de önemli bir adıma sahne oldu. Türkiye ile Azerbaycan arasında medya alanında yürütülen iş birliği için öncü olacak bir adım atıldı. DHA ve Trend Uluslararası Haber Ajansı'nın ortak projesi www.dhapress.com, Şuşa'da tanıtıldı. Lansmana Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasal İletişim Direktörü Cavid Musayev, Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikailova, DHA Genel Müdürü Celal Korkut, Trend Haber Ajansı Genel Müdürü Ilgar Huseyinov, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşad Macid, Azerbaycan medyası ve yabancı medya temsilcileri katıldı.

DHA Genel Müdürü Korkut, lansmanda yaptığı konuşmada Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu konusunda DHA'nın sürece katkı sağlamak adına girişimlerde bulunduğunu belirterek, 'Kardeş Azerbaycan bizim için çok değerli. Bu nedenle birçok alanda olduğu gibi medya sektöründe de iş birliği yapıyoruz. 2020 yılının sonu sonunda kardeş iki ülke arasında cumhurbaşkanlarımızın nezaretinde kurulan Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu, iş birliği konusunda gerekli çalışmaları yapıyor. Biz de DHA olarak bu sürece katkı sağlamak için girişimde bulunduk. Azerbaycan'ın en büyük ajansı Trend Ajans ile ortak projeler geliştirmek üzere geçen yıl bir protokol imzaladık. Trend Ajansın Genel Müdürü Sayın Ilgar Hüseyinov'a bu konudaki katkılarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

'DHAPRESS, BİZİM VİTRİNİMİZ OLACAK'

Korkut, DHAPress'in Türkçe, Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce yayın yapacağını ve bu projenin DHA'nın vitrini olacağına dikkat çekerek, 'Trend Ajansı'nın, DHA için alt yapısını kurduğu ve büyük destek verdiği 'dhapress.com' sitesi bizim vitrinimiz olacak. Burada sadece Türkiye'den ve Azerbaycan'dan değil tüm dünyadan önemli gelişmeler ve haberlere ulaşabileceksiniz. Sitemizde sadece iki ülkedeki haberler yer almayacak. İş dünyasına yönelik bilgiler, gelişmeler, kültür sanat haberlerinden sağlığa, eğitime, spora her türlü bilgiye ulaşabileceksiniz. Türkçe, Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce yayın yapacak sitemizde DHA'nın çok geniş ve nitelikli arşivine de ulaşma imkanı bulabileceksiniz? dedi.

'DİĞER TÜRK DEVLETLERİYLE DE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

DHA Genel Müdürü Korkut, sözlerini şöyle tamamladı:

'Dünyanın her köşesinden ulaşabileceğiniz dhapress.com sadece Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın değil tüm Türk cumhuriyetlerinin sesini bütün dünyaya duyurmaya aday. Bu konuda da diğer Türk cumhuriyetleri ile iş birliği için çalışmalarımız sürüyor. Dijitalleşen medya dünyasında doğru ve nitelikli habere en hızlı şekilde ulaşmak için siz tüm değerli paydaşlarımızı, iş dünyasını dhapress.com'da buluşmaya davet ediyorum.'

'PLATFORM, SESİMİZİN İLETİLMESİNDE ÖNEMLİ ROL ONAYACAKTIR'

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasal İletişim Direktörü Cavid Musayev, DHAPress'in İki ülke arasında medya alanında iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, 'Ortak Medya Platformu, Azerbaycan ve Türkiye'nin gerçek sesinin tüm dünyaya iletilmesi için şartlar oluşturdu. Azerbaycan ve Türkiye arasında bir takım işbirlikleri var ve bu süreç artarak devam ediyor. İki ülke arasında medya alanında yakın iş birliği ilişkileri kuruluyor. Trend Ajansı'nın bu yönde büyük başarılar elde etmesi sevindirici. Yeni oluşturulan 'DHAPress' bu ilişkilerin gelişmesinde bir sonraki katkıdır. Platform Azerbaycan ve Türkiye haberlerinin ve gerçek sesimizin dünyaya iletilmesinde önemli rol oynayacaktır? dedi.

Musayev, 44 gün süren Vatanseverlik Savaşı (İkinci Karabağ Savaşı) sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'a kapsamlı destek verdiğini vurguladı. Musayev, Azerbaycan gerçeklerinin dünyaya aktarılmasında Türk medyası büyük rol oynadığını söyledi.

Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşad Macid ise DHAPress'in iki ülkeye de yenilikler getireceğine inandığını, iş birliği anlayışının hızla meyve vermesine ve böyle bir projenin hayata geçmesine sevindiğini dile getirdi.