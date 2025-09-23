Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) işbirliğiyle "Gerçek Bilgiye Ulaşma ve Dezenformasyonla Mücadele" paneli gerçekleştirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Daire Başkan Yardımcısı Sevilay Esen, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı'ndaki panelde, katılımcılara ilk olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde (DMM) yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Dezenformasyonun yalnızca bireyleri değil, toplumu yanılttığını anlatan Esen, " Dezenformasyon, yalnızca kamuoyunu yanıltma çabası değil, devletin karar alma mekanizmalarını, demokratik süreçleri ve toplumsal barışı da hedef alan bir güvenlik tehdididir." dedi.

Esen, dezenformasyonun kamu kurumlarına güveni sarsarak, devlet kapasitesini zayıflatmaya çalıştığını dile getirdi.

Dezenformasyonun, kimlik, inanç ve siyasi farklılıklar üzerinden kutuplaşmayı körükleyen, seçim güvenliği konusunda demokratik süreçlerin manipülasyonu ile milli iradenin sekteye uğraması risklerini de doğurabildiğini belirten Esen, "Bizim Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz var. Oradan mutlaka bilgiyi doğrulamak, onun dışında da kamu kurumlarından yapılan açıklamaları takip etmek gerekiyor. Gençler olarak çok fazla sosyal medyanın içerisindesiniz, o yüzden gördüğünüz her şeye itibar etmeyin. Çünkü yalan haberin yayılması çok hızlı şekilde gerçekleşebiliyor." diye konuştu.

Gazeteci Nasuhi Güngör de "Hukuki Düzenlemeler, Etik Sınırlar ve Medya İlkeleri Çerçevesinde Dezenformasyonla Mücadele" konulu oturumda katılımcılara tavsiyelerde bulundu, tecrübelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç ve NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahbaz da panele ilişkin konuşma yaptı.

Panelin ikinci oturumunda ise CİB Bilgi İşlem Daire Başkanı Buğra Ayan, "Dijital Okuryazarlık, Siber Güvenlik ve Ulusal Güvenlik Perspektifinden Dezenformasyon" başlıklı konuyu örnekler üzerinden katılımcılar ve öğrencilerle değerlendirdi.

Programda son olarak RTÜK Üst Kurul Uzmanı Müslüm Kerem Sertdemir, "Medya Kuruluşlarında Dezenformasyonla Mücadele, Hukuki Düzenlemeler, İfade Özgürlüğü ve Etik Sınırları" başlıklı konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Panelin ardından katılımcılara sertifikaları verildi.