Haberler

Dezenformasyonla Mücadele Paneli Gerçekleştirildi

Dezenformasyonla Mücadele Paneli Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen panelde, dezenformasyonla mücadeleye dair önemli bilgiler paylaşıldı. Uzmanlar, dezenformasyonun toplumsal barışa ve demokratik süreçlere yönelik tehditlerine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) işbirliğiyle "Gerçek Bilgiye Ulaşma ve Dezenformasyonla Mücadele" paneli gerçekleştirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Daire Başkan Yardımcısı Sevilay Esen, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı'ndaki panelde, katılımcılara ilk olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde (DMM) yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Dezenformasyonun yalnızca bireyleri değil, toplumu yanılttığını anlatan Esen, " Dezenformasyon, yalnızca kamuoyunu yanıltma çabası değil, devletin karar alma mekanizmalarını, demokratik süreçleri ve toplumsal barışı da hedef alan bir güvenlik tehdididir." dedi.

Esen, dezenformasyonun kamu kurumlarına güveni sarsarak, devlet kapasitesini zayıflatmaya çalıştığını dile getirdi.

Dezenformasyonun, kimlik, inanç ve siyasi farklılıklar üzerinden kutuplaşmayı körükleyen, seçim güvenliği konusunda demokratik süreçlerin manipülasyonu ile milli iradenin sekteye uğraması risklerini de doğurabildiğini belirten Esen, "Bizim Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz var. Oradan mutlaka bilgiyi doğrulamak, onun dışında da kamu kurumlarından yapılan açıklamaları takip etmek gerekiyor. Gençler olarak çok fazla sosyal medyanın içerisindesiniz, o yüzden gördüğünüz her şeye itibar etmeyin. Çünkü yalan haberin yayılması çok hızlı şekilde gerçekleşebiliyor." diye konuştu.

Gazeteci Nasuhi Güngör de "Hukuki Düzenlemeler, Etik Sınırlar ve Medya İlkeleri Çerçevesinde Dezenformasyonla Mücadele" konulu oturumda katılımcılara tavsiyelerde bulundu, tecrübelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç ve NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahbaz da panele ilişkin konuşma yaptı.

Panelin ikinci oturumunda ise CİB Bilgi İşlem Daire Başkanı Buğra Ayan, "Dijital Okuryazarlık, Siber Güvenlik ve Ulusal Güvenlik Perspektifinden Dezenformasyon" başlıklı konuyu örnekler üzerinden katılımcılar ve öğrencilerle değerlendirdi.

Programda son olarak RTÜK Üst Kurul Uzmanı Müslüm Kerem Sertdemir, "Medya Kuruluşlarında Dezenformasyonla Mücadele, Hukuki Düzenlemeler, İfade Özgürlüğü ve Etik Sınırları" başlıklı konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Panelin ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
BM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Dünyanın gözünü çevirdiği oturumda prompteri bozuldu
Tarihi oturumda BM Genel Sekreteri Guterres'in sözleriyle salon buz kesti

Tarihi oturumda yaptığı konuşmayla salon buz kesti: 80 yıl sonra...
Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar

Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar
KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...

KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.