Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden TOKİ Projesi Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da TOKİ tarafından yürütülen bir konut projesiyle ilgili iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TOKİ tarafından yürütülen rutin bir sosyal konut projesinin herhangi bir tutukluluk süreciyle ilgisinin bulunmadığı" belirtildi.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu konut projesi, iddia edildiği gibi lüks konutlara yönelik değildir. Aksine Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna'da TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için başlatılmıştır. Konut projesinin Kanal İstanbul projesiyle de hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Proje kapsamında imar planları 3 etap halinde 2021 yılında kesinleşmiştir. 26 Aralık 2024 tarihinde etaplar halinde ihaleler yapılmaya başlanmıştır."