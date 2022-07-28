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Devlet korumasındaki çocuklar, bilim kamplarında eğitim alacak

Devlet korumasındaki çocuklar, bilim kamplarında eğitim alacak

14 yaş grubu 300 çocuğa, yaz dönemi bilim kamplarında matematik, tasarım, teknoloji, doğa bilimleri ve astronomi ile havacılık alanlarında temel eğitimler verilecek.

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14 yaş grubu 300 çocuğa, yaz dönemi bilim kamplarında matematik, tasarım, teknoloji, doğa bilimleri ve astronomi ile havacılık alanlarında temel eğitimler verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakım ve korumasındaki çocuklar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın iş birliğinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen Bilim Türkiye Eğitim Programı'nın 2022 yaz dönemi bilim kamplarına dahil edildi. 6-14 yaş grubu çocuklardan bilim ve teknolojiye ilgi duyan toplam 300 ilkokul ve ortaokul öğrencisi çocuk için ağustos ayında birer haftalık programlar planlandı. Çocuklara, Bilim Gaziantep, Bilim Gaziosmanpaşa, Bilim Beyoğlu ve Bilim Fatih kamplarında; matematik, tasarım, teknoloji, doğa bilimleri ve astronomi, havacılık alanlarında oluşturulan atölyelerde temel eğitimler verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye Güncel Haberler

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