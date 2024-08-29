Devlet Bahçeli, Mesut Özil'i makamında kabul etti

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski futbolcu Mesut Özil'i makamında kabul etti.

Eski futbolcu Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Özil, MHP Lideri Bahçeli ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'yle güzel sohbet" dedi.