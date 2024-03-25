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Derince'de deprem riskine karşı 18 derslikli okul yeniden inşa edilecek

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde deprem riski nedeniyle yıkılan 18 derslikli ilkokulun hayırsever aile tarafından 35 derslikli olarak yeniden inşası için protokol imzalandı.

Koruma Şirketler Grubu'nun yaptıracağı okul için Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, mübarek ramazan gününde yapılacak en güzel hayırlardan birinin eğitime yönelik yatırım olduğunu belirtti.

Yavuz, son 4 yıldır kentte birçok eğitim kurumunun yenilendiğini, "yaklaşan ya da muhtemel Marmara Depremi'ne" eğitim kurumlarını hazırlamaya devam ettiklerini anlattı.

Bu kapsamda 29 okulun yıkımının gerçekleştiğini bildiren Yavuz, yıkılan binaların yapım çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla sürdürüldüğünü aktardı.

Yavuz, Derince'de 1961 ve 1992 yıllarında iki blok olarak yapılan Çınarlı İlkokulunun yıkıldığına değinerek, daha önce birçok alanda önemli yardımlar yapan Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile yeni okul inşası için görüştüğünü kaydetti.

Aracı ailesine bugüne kadar kente yaptığı hayırlar, hizmetler ve yatırımlardan dolayı teşekkür eden Yavuz, "Eğitim kurumunun aziz milletimize, Derinceli kardeşlerimize hayırlı uğurlu olması diliyorum. En büyük hayrı, ülkemizin geleceği ve teminatı olacağını düşündüğümüz evlatlarımıza yapılan yatırım olarak nitelendiriyorum." dedi.

"Böyle bir fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum"

Aracı da Kocaeli'de ilk olarak babaları Şükrü Aracı adına ilkokul yaptırdıklarını, merhum babaanneleri adına yapılacak yurt inşasının sürdüğünü, anneleri adına Kocaeli Üniversitesinde onkoloji ve fizik tedavi merkezi inşa ettirdiklerini, şimdi de ailenin yaşayan en büyük ağabeyi Şükrü Kemal Aracı adına ilkokul yapacaklarını anlattı.

Ramazan Bayramı'nın ardından temeli atıp okulu hızlı şekilde bitirmeyi temenni ettiklerini dile getiren Aracı, "Kocaeli'ye yakışan iyi bir okul olur. Allah göstermesin bu deprem hadisesini. Sizlerin de Kahramanmaraş'ta ve deprem bölgesindeki hizmetlerinizi gördük. Allah göstermesin ama böyle günlerde devletimizin yanında olmamız gerektiğine inanıyoruz ailece. Bize böyle bir fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

Eğitime katkı sunmanın gurur verici olduğunu vurgulayan Şükrü Kemal Aracı ise okulun yapılacağı bölgede çocukluğunun geçtiğini anlattı.

Aracı, oğlunun şirketinin de Kırıkhan ve Antakya'da iki köy okulu yaptırdığına değinerek, "Hayırlı olsun, memlekete iyi öğrenciler yetişir inşallah." dedi.

Konuşmaların ardından Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Vefa İbrahim Aracı ve Şükrü Kemal Aracı, protokolü imzaladı.

Toplam inşaat alanı 6 bin 168 metrekare olan 35 derslikli okul, bodrum, zemin ve artı 3 kat olarak inşa edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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