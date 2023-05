Depremzedeler, oylarını kullanmak için memleketlerine geri dönüyor

Haber : DİLAN KUTLU- Kamera: DURSUN ALKAYA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin yıktığı kentleri terk etmek zorunda kalıp ikamet değişikliği yapmayan depremzedeler, oylarını kullanmak için geri dönüyor. Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) seçim bölgelerine gitmek isteyen depremzedeler ANKA'ya konuştu. Üniversite öğrencisi Hataylı depremzede Yusuf Yüce, "Bir şekilde şu an söz sahibi olan insanları göndereceğiz. Umurumuzda değil. Ne hapishanesi korkutabilir bizi ne herhangi bir şey korkutabilir. Bu saatten sonra kaybedecek tek canımız kaldı. Ondan da korkmuyoruz. Bu saatten sonra korkması gereken bir kitle varsa o da şu an muktedirler. Onlar korkmalı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine bir gün kaldı. Deprem nedeniyle yaşadıkları kentleri terk etmek zorunda kalan ancak seçim için adres değişikliği yapmayan depremzedeler, oylarını kullanmak için seçmen kütüklerine kayıtlı oldukları yerlere gidiyor. Hataylı bazı seçmenler oy kullanmak için otobüs bulamadıklarını, ek seferlerin yapılmadığını Hatay Havaalanı'na uçak kaldırılmadığını belirterek bunun "bilinçli" olabileceğini öne sürdüler. Hatay'a giderek oyunu kullanacağını söyleyen Yusuf Yüce ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Hataya gidiyorum. Bu saatten sonra bir şeyler değişmeye başlayacak. Biz buna inanıyoruz. Yavaş yavaş olacak. Biz halkız. Bunu da gördük bu deprem vesilesiyle. Kötü bir deneyim oldu ama bir şeyler de değişecek, değişmek zorunda. Hatay'daki havalimanın pistine dair haberler var. Pist yetmiyormuş. Öyle birşey yok. Sözde 'yapıldı, müjde' olarak da servis edildi, seçmen kitlesine ama öyle bir şey söz konusu değil. Ben Hatay'dan uçakla İstanbul'a gittim ama uçakla gidiş yok. Otobüs bulmakta zorluk çekiyoruz. Ben İstanbul'da boş koltuk bulamadım Ankara'ya geldim. Buradan Hatay'a gitmek durumundayım. Ama hiç önemli değil. Bir şekilde değişecek. Bir şekilde şu an söz sahibi olan insanları göndereceğiz. Umurumuzda değil. Ne hapishanesi korkutabilir bizi ne herhangi bir şey korkutabilir. Bu saatten sonra kaybedecek tek canımız kaldı. Ondan da korkmuyoruz. Bu saatten sonra korkması gereken bir kitle varsa o da şu an muktedirler. Onlar korkmalı. Bu saatten sonra bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Ailem şu an köyde çok şükür bir sıkıntı yok da ama o süreçte ne hayatta kaldığımıza sevinebildik ne de ailemizin hayatta kalmasına sevinebildik. İğrenç bir durum içerisindeydik ama hiç önemli değil. Üstesinden geleceğiz bunun. Onlar rahat olmasınlar."

ADIYAMANLI DEPREMZEDE "BEN OYUMU BURAYA ALDIRDIM"

Memleketine eşya yollamak için AŞTİ'de bekleyen Adıyamanlı bir depremzede ise gözyaşlarını tutamayarak, "Depremden 4-5 gün sonra bayağı mağdurduk orada. Ekmek su hiçbir şey bulamadık. Yorgan bulamadık. Yatak bulamadık. Artık ölecektik. Dördüncü günü yakıt bulabildik o da parayla veriyorlardı. Cebimde 200 lira para vardı. Sonra para aldım birkaç kişiden çektim buraya geldim. Ama çok şükür abim öldü, karım öldü. Torunum öldü, dayımın oğlu öldü. Arkadaşlarım öldü. Ben oyumu buraya aldırdım ki burada kullanıp oraya döneyim. Devlet her zaman baki olmalı ben devletçiyimdir, milliyetçiyim. Benim devletten beklentim çok ama herkese kavuşamıyor" dedi.

HATAYLI OTOBÜS ŞOFÖRÜ: "TABİ OY KULLANACAĞIM"

Hataya giden bir otobüs firmasının şoförü de kendisinin depremzede olduğunu belirterek, "Gelirken boş geldik, giderken dolu gidiyor arabalar. Herkes memleketine oy kullanmak için geri dönüş yapıyor. Biz de öyleyiz. Tabi oy kullanacağım, kullanmaz olur muyum oy için gerekirse bırakır oyumu kullanırım" diye konuştu.

"67 YAŞINDAYIM NELERİ GÖRDÜM. BİZİ BEŞ KURUŞA MUHTAÇ ETTİLER"

Hataylı depremzede Ahmet Arslan ise üç aydır Ankara'da oturduğunu söyledi. Hatay'a gidecek otobüsü bekleyen Arslan, ailesinden dört kişiyi kaybettiğini belirterek, "Tabi gideceğim, ne olursa olsun orası benim vatanım. Mücadele etmek zorundayız. Hayat devam ediyor çünkü. Hiçbirinden beklentim yok. Kime güvendiysek boş. 67 yaşındayım neleri gördüm. Bizi beş kuruşa muhtaç ettiler. Üç gün aç kaldık orada. Bunları kimse bilmiyor. Yine çok şükür Allah'ımıza, bugünleri gördük" dedi.

Ankara'ya iş başvurusu için geldiğini oy kullanmak için memleketi Hatay'a döneceğini söyleyen Sara Acar da "Otobüs bileti için CHP'ye başvurduk oradan yardım aldık. Ankara Büyükşehir Belediyesi de yardımcı oldu. Bilet sıkıntısı vardı. Askıda biletten aldık biletimizi. Çok fazla gidemeyen var, bilet bulamadığı için. Normal bilet zaten alınamıyor bu tarz bilete de başvuruda bulunulduğu için yetersiz kalıyor. Çok fazla geri dönemeyen var. Dolu otobüsler (anne: ya da öyle gösteriliyor) Hatay'a uçak yok. Hatay'dan gidiş var ama, onun da önünü kapattılar. Bilinçli olabilir. Hatay'dan başka şehirlere gidilebiliyorsa Hatay'a da gidilmesi lazım ama gelinmiyor. Uçuşlar seçimden sonra çalışıyor.

"BİZİM TEK GÜNDEMİMİZ ŞU ANDA DEPREM"

Bizim tek gündemimiz şu anda deprem. Memleketimizin eski hale dönmesi. O yüzden şu an seçim oyumuzu kullanacağız ama bir an önce şu seçim muhabbeti bitsin. Gündem deprem olsun Hatay olsun. Diğer etkilenen şehirler olsun diye. Eski günlerine geri dönsün diye ümit ediyoruz. Hangi parti, hangi iktidar gelirse gelsin bence öncelik bu olmalı."