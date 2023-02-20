DEPREMZEDELER İÇİN 'SUSUZ ŞAMPUAN' VE EL TEMİZLEME JELİ ÜRETTİLER

AFYONKARAHİSAR Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmen ve öğrencileri, deprem bölgesinde kullanılmak üzere su olmadan temizlik sağlayabilen şampuan ve el temizleme jeli geliştirdi. El temizleme jelinde yasal izinleri alıp üretime geçen okul, şampuan için izinleri beklemeye başladı. Deprem bölgesine göndermek için el temizleme jelini hazırlayan okul, izinlerin alınması durumunda şampuanın da üretimine geçecek.

Afyonkarahisar Gazi MTAL Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmen ve öğrencileri, susuz el temizleme jeli ve susuz şampuan üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığı'ndan gereken izinleri alarak susuz el jeli için prosedürleri tamamlayan okul idaresi, susuz şampuan için de yasal izinler için harekete geçti. Susuz şampuanın izninin de alınmasıyla üretime başlayacak okul, şampuanları deprem bölgesine göndererek, halkın su kullanmadan saçlarını temizlemesine yardımcı olacak. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, deprem sonrası tüm meslek liselerinin üretimleriyle depremzedelerin yanında olduğunu söyledi. Miraç Sünnetçi, "Sobalar ürettik, uyku tulumları üretildi, alanın neye ihtiyacı varsa meslek liselerimiz tüm 81 ilimizde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da üretimlerine devam ediyor. Bugün de gördüğünüz gibi Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Kimya Bölümü'ndeyiz. Burada bize kardeş olan illerden Hatay, Antep, Malatya'ya gönderilmek üzere yüzey temizleyiciler, cam temizleyiciler, bulaşık deterjanlarından tutun da tüm temizlik malzemelerini ürettik. Buradaki kardeş illerimize ama aynı zamanda bize gelip bizim KYK yurtlarımızda barınan tüm ailelere de bu ürünlerimizin ücretsiz olarak dağıtımı yapılıyor" dedi. Mottolarının 'Meslek liseleri depremzedelerin yanında, depremzedeler için üretmeye devam edecek' olduğunu söyleyen Sünnetçi, üretimde emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak teşekkür etti.

'SUSUZ ŞAMPUAN İÇİN YASAL PROSEDÜRLERİ BEKLİYORUZ'

Kimya Bölümü öğretmeni ve Kimya Teknolojisi Alan Şefi Nurcan Ergenekon, yaşanan felaketten sonra ne yapabileceklerini düşündüklerini söyledi. Deprem bölgesinde su sıkıntısı yaşanabileceğini düşündükleri için susuz el temizleme jeli ve susuz şampuan üretimi için çalışmalara başladıklarını aktaran Ergenekon, "Susuz el temizleme jelinin deneme üretimlerini tamamladık ve şu an üretimine başladık. Susuz şampuan için ise gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Şu an itibarıyla deprem bölgelerine göndermek üzere el temizleme jelini üretiyoruz. Bu el temizleme jeli avuca 2- 3 mililitre tıpkı sabun gibi alındıktan sonra avuç içinde ve parmak içlerinde ovuşturarak ele yayılıyor ve yaklaşık 1 dakika içerisinde kuruyor. Böylece içerisinde bulunan alkol içeriği ile hem eldeki mikropları öldürmüş oluyor hem de içinde bulunan temizleyicilerle eldeki kirlerin temizlenmesini sağlıyor" diye konuştu.

'SAÇ BONESİ İÇERİSİNDE KULLANILMASINI PLANLIYORUZ'

Nurcan Ergenekon, susuz şampuanın nasıl kullanılabileceğiyle ilgili de şu bilgiyi verdi:

"Üretim denemeleri yaptığımız susuz şampuanın, saç bonesi içerisinde kullanılmasını planlıyoruz. Bone başa geçirildikten sonra 2- 3 dakika saçlara masaj yaparak kullanılacak. Daha sonra 10- 15 dakika kuruması beklenecek. 'Nurcan Ergenekon ayrıca Gazi MTAL olarak depremzedelere 2 ton sabun gönderilmesini sağladıklarını da sözlerine ekledi. (DHA)