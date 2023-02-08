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DEPREMZEDELER, HAVA KUVVETLERİ'NE AİT UÇAKLARLA ANKARA'YA GETİRİLDİ (2)

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DEPREMZEDELER, HAVA KUVVETLERİ'NE AİT UÇAKLARLA ANKARA'YA GETİRİLDİ (2)

DEPREMZEDELER ANKARA'YA GETİRİLMEYE DEVAM EDİYORMilli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, depremde yaralanan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor.

DEPREMZEDELER ANKARA'YA GETİRİLMEYE DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, depremde yaralanan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremden kurtarılan vatandaşlarımız da Ankara'ya getirildi" denildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Ankara Güncel Haberler

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