Depremzede çocuklara tarihi külliyede moral etkinliği

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde deprem felaketi nedeniyle barınma ihtiyacı karşılanan depremzede ailelerin çocuklarına moral etkinliği gerçekleştirildi

Deprem felaketinin vurduğu Hatay'da gönüllü organizasyon ekipleri depremzede çocukları unutmuyor. Aralarında çeşitli meslek sahiplerinin yer aldığı palyaço grubu, Payas ilçesinde bulunan yaşanan deprem felaketinde yıkılmayarak ayakta kalan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ve çadır kentte kalan çocukların yüzlerini gülümsetti.Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi külliyeye gelen palyaço ve çeşitli çizgi roman karakterine bürünen organizasyon firması gönüllüleri depremzede ailelerin çocukları ile bir araya gelerek birlikte oyun oynayan palyaçolar, onlara hediyeler vererek moral oldu.

İskenderun ilçesinde bulunan Organizasyon Firması Sahibi Öykü Bircan," İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılıyorduk ama gördük ki aslında bu da bir ihtiyaç. Çocuklarda bir korku kaygı oluştu. Biraz olsun onları mutlu edip eğlendirerek, onların yaşadığı bu acıyı unutturarak keyif alıyoruz Mutluyuz. Bize de iyi geliyor büyüklere de iyi geliyor. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız ve hep birlikte bu koca yıkıntıyı kaldıracağız, mutlu bir ülke olarak yaşamaya devam edeceğiz" dedi.