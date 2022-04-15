Depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı davasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir depreminde yıkılan binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'u için haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan 1'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya binada dükkanların da bulunduğu bazı yapıların sahibi M.Y, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, geçen celse istenen ek bilirkişi raporunun mahkemeye geldiğini belirtti.

Raporda, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden 7 akademisyenin hazırladığı ek bilirkişi raporunun da geçen celsede Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından mahkemeye sunulan bilirkişi raporuyla aynı doğrultuda geldiğini bildirdi.

Taraf avukatları, ek bilirkişi için yeni süre talebinde bulundu.

Tutuklu sanık M.Y, kendisinin müteahhit değil arsa sahibi olduğunu ileri sürerek, "Müteahhit olsaydım kendime yaptığım binayı daha iyi yapardım. Bu binadan ben 1 lira bile almadım, yapmadım. Kooperatifin kayıtlarını inceleyin. 59 yaşındayım. Binanın sorumlusu arsa sahibi olarak ben miyim? Tahliyemi istiyorum. Sağlık sorunlarım var. Torunlarım büyüdü ama ben göremedim. Ölmeden çıkarsam dua edeceğim." dedi.

Mahkeme heyeti, M.Y'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde alt katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta, 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden kamu görevlisi olanların dosyaları ayrılmış, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 11 şüpheli hakkında İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

M.Y. dışındaki sanıklar, yargılama sürecinde tahliye edilmişti.

Apartmanda dükkanların bulunduğu bölümde kolonların kesildiği iddia edilmiş, DEÜ öğretim üyelerinden oluşan heyetin hazırlandığı raporda ise hiçbir kolonda donatı kesilmesi izine rastlanmadığı bildirilmişti.