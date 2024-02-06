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Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Programları Düzenlendi

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Bursa, Çanakkale, Eskişehir ve Kütahya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi. Bursa'da fotoğraf sergisi açıldı, Çanakkale'de konuşmalar yapıldı, Eskişehir'de Kur'an-ı Kerim okundu ve Kütahya'da sunumlar gerçekleştirildi.

Bursa, Çanakkale, Eskişehir ve Kütahya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi.

Bursa'daki UNESCO Meydanı'nda AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen program kapsamında "Unutmadık" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Deprem bölgesinde görev alan arama kurtarma ekiplerinin katılım gösterdiği sergide, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlar da yer aldı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fotoğraf sergisini gezdikten sonra deprem bölgesinde görev alan ekiplerle sohbet etti.

Çanakkale

Çanakkale'deki program, AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremin tüm ülkeyi derinden etkilediğini söyledi.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Türkiye'nin tek yürek olduğunu dile getiren Aktaş, "Asrın felaketini yaşadık, çok büyük bir acıyla karşı karşıya kaldık. Tüm ülkemiz en kısa sürede kenetlendi. İlimiz Çanakkale'de gerçekten ilk dakikalardan itibaren üzerine düşeni yapmaya çalıştı, yaraları sarmaya çalıştı. Tüm kamu görevlilerine, vatandaşlarımıza, STK temsilcilerine, gönüllülerimize, arama kurtarma ekiplerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah böyle büyük acılardan, böyle büyük felaketlerden ülkemizi, milletimizi dünyayı kurtarsın. İnşallah böyle büyük bir acı bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Aktaş, depreme her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. AFAD Başkanlığınca hazırlanan "6 Şubat" isimli video gösterimi gerçekleştirildi.

Törene, kurum amirleri, STK temsilcileri ve arama kurtarma ekiplerinin yöneticileri katıldı.

Program kapsamında ayrıca Arslanca Camisi'nde mevlit okutuldu.

Eskişehir

"Asrın felaketi"nin yıldönümünde Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, sivil toplum kuruluşları, AFAD personeli ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla saat 04.17'de AFAD İl Müdürlüğü'nde anma programı gerçekleştirildi.

Gün içinde İl Müftülüğü tarafından Ziya Paşa Camisi ve Çamlıca Hacı Zeynep Camisi'nde depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu, hatim duası edildi.

Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kütahya

Kütahya'daki anma programı AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Valisi Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, depremin ardından Türk milletinin ne kadar vatanperver olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Kütahya'nın da asrın felaketinde kendisine layık bir şekilde görev üstlendiğini belirten Işın, "İlimizden 6 bin 59 personel deprem bölgesindeki çalışmalara katıldı. 920 iş makinesi bölgeye gönderildi. İlimizin destekleriyle gölgeye 648 konteyner, 630 çadır kuruldu. 842 tır gıda, giyecek ve buna benzer malzeme bölgeye gönderildi. İlimizde 9 bin 467 depremzede vatandaşımız misafir edildi. Toplamda 3 milyar 103 milyon 647 bin lira nakdi yardım yapıldı. Bu anlamda da Kütahya'mızla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kütahya AFAD İl Müdürü Nurettin Havutçu da çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

AFAD Başkanlığınca hazırlanan kısa filmin izlendiği programda AFAD gönüllülerine kimlik kartları, arama kurtarma ekipleri temsilcilerine de teşekkür belgeleri protokol üyelerince takdim edildi.

Program, depremde hayatını kaybedenler için dua okunması ve depremde yapılan çalışmaların yer aldığı fotoğraflardan oluşan serginin gezilmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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