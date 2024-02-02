Depremde hayatını kaybeden kardeşlerin doğum günü kutlaması planı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı'nda anneleriyle birlikte hayatını kaybeden Ufuk (30) ve Burak Erkal (33) kardeşlerin her ikisinin de 3 yıl arayla 6 Şubat'ta doğduğu, depremin yaşandığı günün akşamında ailece doğum günü kutlaması planladıkları ortaya çıktı. Erkal kardeşlerin ablası Özgen Şendal (41), "O akşam doğum günlerini kutlayacaktık. Ben kardeşlerimi enkazdan kumlar içerisinde çıkardımö dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ilkinde Adana'da yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı'nda 96 kişi hayatını kaybetti. Kıbrıs'a kaçan ve yakalanarak Adana getirilen binanın müteahhitti Hasan Alpargün tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Bir veya birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Alpargün'ün Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması sürerken depremde hayatını kaybedenlerin ardından ise acı hikayeleri kaldı. Özgen Şendal, binanın enkazında annesi Ayşe (67), kardeşleri Burak ve Ufuk Erkal'ı kaybetti. Bir yıldır gözyaşlarının hiç dinmediğini anlatan Şendal, kardeşi Burak ve Ufuk'un 3 yıl arayla 6 Şubat'ta doğduğunu, depremin yaşandığı günün akşamında ailece doğum günü kutlaması planladıklarını söyledi.

'O AKŞAM DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLAYACAKTIK'

Kaybettiği ailesinin mezarı başında duygularını anlatan Özgen Şendal, kardeşlerini doğum günlerinde kaybetmenin içini yaktığını kaydetti. Burak ve Ufuk'un umut dolu, hayalleri olan gençler olduğunu belirten Şendal, 'Hayalleri yarım kaldı. O sabah, gözlerini açamadılar. Kardeşlerimin doğum günündeki o enkaz, çocuklarımın 'anneannem, dayılarım nerede' çığlıkları gözümün önünden gitmiyor. O akşam doğum günlerini kutlayacaktık. Ben kardeşlerimi enkazdan kumlar içerisinde çıkardım. 12'nci katta yaşıyorlardı. Sağ çıkabileceklerine dair umudum vardı. Ama hiçbir şekilde ne bir kolon ne bir eşya her şey dümdüz olmuştu. Burak evlenmeyi planlıyordu. Bir ev alma hayali vardı. Ufuk ise 4 Şubat'ta gardiyanlık kadrosunu imzalamıştı. Fakat bir yılını bile dolduramadı kardeşimö dedi.

'BU DAVANIN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ'

Şendal, 'Bu işin peşini bırakmayacağız. Evet deprem büyüktü ama bizim binada bir kişi bile çıkmadı. Kum yığınından başka bir şey yoktu. Buna sebep olan herkesin ceza almasını istiyoruz. Geldiğim anda binanın yerle bir halini gördüm. Kimse kurtulamadı. Deprem başlar başlamaz 20 saniyede çökmüş. Öyle bir çökmüş ki ailem savrulmuş. Her biri farklı yerden çıktı. Kurtulma şansları olmamış. Burak'ım, Ufuk'um doğum gününüz kutlu olsun. 8 Şubat'ta duruşmamız var. Bu davayı asla bırakmayacağız. Biz şu an nefes alamıyorsak onlar da almasınlarö diye konuştu.