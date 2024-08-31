Üye Girişi
Haberler

Depremde Hasar Gören Binalarda Çalışan İnşaat Ustalarına Cezai Yaptırım Getirilmeli

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, depremlerde hasar gören ve yıkılan binalarda çalışan inşaat ustalarının da cezai yaptırıma tabi tutulması gerektiğini belirtti. Şahin, yapı denetim sisteminin de kendi içinde hatalarının olduğunu ifade etti.

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, depremlerde hasar gören ve yıkılan binalarda çalışan inşaat ustalarının da cezai yaptırıma tabi tutulması gerektiğini belirtti.

Kentte bir restoranda yapı denetim firmaları ve yapı laboratuvarlarının temsilcileriyle bir araya gelen Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaatın tüm aktörleriyle bir bütün olduğunu söyledi.

İnşaatın yapımında ustadan şantiye şefine, müteahhitten belediyeye birçok paydaşın yer aldığını belirten Şahin, sadece yapı denetimin konuşulmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Birçok binanın zemin kaynaklı olarak yıkıldığını, zemin planlamasını yapanların da ceza sistemine tabi tutulması gerektiğini ifade eden Şahin, "Yani siz orada iki mühendisle bir müteahhit yargılayarak sistemi kurtaramazsınız. Planlamanın çok iyi yapılması lazım. Yanlış yapılan planlamalarda da cezai müeyyidenin gelmiş olması lazım." dedi.

Şahin, inşaatlarda şantiye şefinin mutlaka olması gerektiğini belirtti.

Şantiye şefinin inşaatın yapım aşamasında şantiye defterini tutmakla görevli olduğunu ifade eden Şahin, "Defaten toplantılar da yaptık ve biz önerimizde şantiye şeflerinin metrekare bazı gözetmeksizin birinci derece ve ikinci deprem bölgesindeki illerimizde olması gerektiğini, görevini icra etmesi gerektiğini beyan ettik. Daha sonra bununla ilgili toplantılar yapıldı. Bir düzenleme yapıldı ama bence yeterli değil. Çünkü şantiye şefi olmadan, tam zamanlı çalışmadan sistemi kurtaramazsınız." diye konuştu.

İnşaat ustalarının da cezai sorumluluğu olmalı

Şahin, inşaat ustalarının da yaptıkları binalarla ilgili cezai sorumlulukları olması gerektiğini söyledi.

Depremler sonrası hiçbir ustanın yargılanmadığını dile getiren Şahin, "Hiçbir depremde usta yargılanmıyor. Çünkü cezai sorumlulukları yok. Yaptığı iş çok önemli ama bir mevzuatı yok. Düzce depremi, İzmir depremi, en son 6 Şubat depremleri, yargılanan usta yok. Yazdığımız deprem raporunda, odaların, üniversitelerin yazdığı deprem raporlarında, ya ikinci ya üçüncü madde hep işçilik hatasıdır. Peki bir hata var da yapan kişi neden yargılanmaz? Bunun da masaya yatırılması lazım" dedi.

Şahin, yapı denetim sisteminin de kendi içinde hatalarının olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki 2 bin 500 yapı denetim firmasının 1999'dan bu yana 2 milyar metrekare bina denetlediği bilgisini veren Şahin, şunları kaydetti:

"6 bin 300 ceza kesmiş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapı denetime. Edirne'de 185 büro denetimi, 446 şantiye denetimi yapmış İl Müdürlüğü. Biz de denetlenen bir kurumuz. Biz müteahhit denetliyoruz ama bizi de bir üst kurum denetliyor. Bizde de cezai sistem var. Ustaların da ceza alması gerektiğini söylememdeki amaç buydu."

Kaynak: AA / Güncel

Nazmi Şahin Ekonomi Deprem edirne Ekonomi Güncel Haberler

Soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı

Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI izle! (FULL HD) Adana GS maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adana Demirspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kieran Trippier Eyüpspor'a transfer olacak mı? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Alexander Djiku sakatlık durumu! Djiku ne zaman sahalara dönecek? CANLI maç izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! ADS GS maçı nereden izlenir? Adana Demirspor Galatasaray muhtemel ilk 11! Gabriel Sara ve Sanchez oynayacak mı? Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! (FULL HD) Ümraniye Karagümrük Trendyol 1. Lig maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Barcelona Valladolid maçı CANLI izle! (FULL HD) Barcelona La Liga maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2024-25 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 1-2 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?
title