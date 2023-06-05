Depremde boşaltılan apartmanda hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Adana'da depremde boşaltılan ağır hasarlı apartmanda hırsızlık yapan şüpheli, binada oturanlar tarafından yakalanıp dövüldükten sonra polise teslim edildi. Şüphelinin, havalandırma boşluğundan tırmanarak banyo pencerelerinden dairelere girerek hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüpheli tutuklandı.

ADANA'da, depremde boşaltılan ağır hasarlı apartmanda, binada oturanlar tarafından küvette saklanırken yakalanıp dövüldükten sonra polise teslim edilen hırsızlık şüphelisi Mustafa T. (29), tutuklandı. Şüphelinin, oldukça dar olan havalandırma boşluğundan tırmanıp, banyo pencerelerinden dairelere girerek hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Olay, 3 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından boşaltılan ağır hasarlı İşlek Apartmanı'na farklı zamanlarda giren hırsızlar, kapı kolu, pencere, plastik doğrama, su saati gibi malzemeleri çaldı. Hırsızlık olayları üzerine binada oturanlar, nöbet tutmaya başladı. Gece saatlerinde Mustafa T. adlı şüpheli, binaya girdi. Apartmandakiler, bir dairenin banyosundaki küvete saklanan şüpheliyi yakalayıp dövdü. Ayağından sürüklenip binadan çıkarılan Mustafa T., serbest bırakılması için yalvardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Emniyetteki ifadesinde, paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söyleyen Mustafa T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan şüphelinin yanında getirdiği çuvalda 14 kapı kolu, 3 musluk başlığı, 2 alüminyum peçetelik ve bir miktar bozuk para bulundu.